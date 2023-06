W środę, w początek astronomicznego lata, najpogodniej i najspokojniej będzie na wschodzie Polski. Na zachodzie, w centrum i na południu zachmurzenie w ciągu dnia będzie wzrastać do dużego i pojawią się przelotne opady deszczu i burze.

Burzom towarzyszyć będą bardzo groźne zjawiska - opady deszczu do 30 mm, a punktowo nawet 40 mm, grad oraz wiatr osiągający w porywach do 90 km/h.

W dzień na wschodzie pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. W czasie burz opady do 50 mm. Temp. od 24°C nad morzem, 26°C na wschodzie, do 32°C na zachodzie. Wiatr w czasie burz do 90km/h. ☀️⛈️#IMGW pic.twitter.com/amhW5oyeyn — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 21, 2023

Będzie gorąco, od 26-28 st. C. na wschodzie do 32 st. C. miejscami na zachodzie. Jedynie nad morzem będzie nieco chłodniej, od 24 st. C. do 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, więc nie ma co liczyć na przyjemne ochłodzenie.

Prognoza pogody. Początek lata będzie upalny

IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, lokalnie około 50 mm oraz porywy wiatru lokalnie do 90 km/h. Miejscami grad" - przekazano. Burze spodziewane są w zachodniej części kraju.

W czwartek, w pierwszy dzień kalendarzowego lata, wciąż będzie upalnie.

Strefa burz przemieści się nad wschodnie województwa, ale ich potencjał ma osłabnąć. Opady deszczu w czasie burz nie powinny przekraczać 30 mm, a porywy wiatru 70 km/h.

Na pozostałym obszarze będzie na ogół pogodnie i jedynie miejscami może spaść przelotny deszcz.

Prognoza pogody na początek lata. W piątek nastąpi zmiana pogody

Temperatura maksymalna od 25-29 st. C. na wschodzie Polski do 31 st. C. na zachodzie. Prawdziwego wytchnienia od upałów będzie można zaznać jedynie nad samym morzem, tam będzie od 18 st. C. do 24 st. C.

W piątek upały zaczną się powoli wycofywać i na zachodzie Polski będzie chłodniej. Zmiana pogody oznacza też opady deszczu i gwałtowne burze, więc aura w piątek będzie dynamiczna.

W sobotę nie będzie już takich upałów. Temperatura w wielu miejscach kraju może nie nie przekroczyć do 20 st. C.

Od niedzieli powróci przyjemna, letnia pogoda z temperaturą do 25 st. C.



