W ten weekend w całym kraju możemy cieszyć się prawdziwie wiosenną pogodą. - Układ wysokiego ciśnienia, który jest nad Polską powoduje, że mamy dużo słońca, mało chmur i bardzo wysoką temperaturę - mówił Grzegorz Walijewski z Instytutu Metorologii i Gospodarki Wodnej.

Zachęcił, by cieszyć się aurą w sobotę i niedzielę. Termometry pokażą nawet 22 stopnie Celsjusza. - Później nadejdzie układ niskiego ciśnienia, który spowoduje, że niestety temperatura spadnie do około 10-12 stopni we wtorek i środę. Mogą pojawiać się przygruntowe przymrozki - wyjaśnił.

Jak przewidują prognozy, w długi weekend ociepli się. Na zachodzie i południu termometry wskażą 15 stopni Celsjusza, w centrum 12 stopni, a na północy od 8 do 10 stopni.

W lecie będzie upalnie i niebezpiecznie. Możliwa jest susza

Znamy już wstępne prognozy na nadchodzące lato. Synoptycy spodziewają się, że będzie bardzo upalne. - Już w czerwcu mają się pojawić nawet 35-stopniowe upały. Niewykluczone, że lokalnie wystąpią wyższe wartości - powiedział Walijewski.



Jak podkreślił, upały mogą trwać czasami więcej niż pięć dni. - A to na pewno będzie bardzo niebezpieczna sytuacja dla naszego zdrowia - mówił, uściślając, że wysokim temperaturom może towarzyszyć brak opadów, a w konsekwencji - susza.

Czy latem grożą nam groźne zjawiska, takie jak burze błyskawiczne, które w poprzednich latach nękały naszych zachodnich sąsiadów? Grzegorz Walijewski nie wykluczył, że będziemy mierzyć się z gwałtownymi nawałnicami, obfitym deszczem czy trąbami powietrznymi.

