W niedzielę w centrum kraju, a także na Warmii i Podkarpaciu, prognozuje się opady deszczu i burze. Dodano, że na wschodzie mogą wystąpić burze z gradem.

Temperatura maksymalna od 20 st. C do 24 st. C, w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem nieco chłodniej - około 19 st. C.

IMGW przekazało ostrzeżenia przed burzami z gradem pierwszego stopnia.

"W pasie od Podkarpacia po Warmię prognozowane są dziś silniejsze burze. W trakcie burz: opady deszczu od 20mm do 30mm; miejscami grad" - dodano.

⚠️UWAGA⚠️

‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW



⛈️BURZE Z GRADEM 1°

W pasie od Podkarpacia po Warmię prognozowane są dziś silniejsze burze;

W trakcie burz:

➡️silne opady deszczu od 20mm do 30mm;

➡️porywy wiatru do 60km/h;

➡️miejscami grad.https://t.co/tBq6AJFvlF#burza pic.twitter.com/RoAo6wXLfl — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 18, 2023

Ostrzeżenia wydano dla województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia prognozowanych zjawisk pogodowych wynosi 80 proc.

WIDEO: Prognoza pogody - niedziela, 18 czerwca - rano

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Prognoza pogody. Na poniedziałek także zapowiedziano opady

W nocy z niedzieli na poniedziałek przewidywane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Zanikające przelotne opady deszczu, na wschodzie kraju początkowo burze. Nad ranem na wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura minimalna od 11 st. C. do 15 st. C., a chłodniej jedynie w rejonach podgórskich 9 st. C, 10 st. C. Wiatr słaby, przeważnie zachodni i południowo zachodni, miejscami zmienny.

Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem⛈W burzach opady od 10 mm na zach. do 20-30 mm na wsch.

🌡Temperatura od 20°C do 24°C, w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem ok. 19°C.

💨Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 60km/h pic.twitter.com/O56g7lwot6 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 18, 2023

W poniedziałek prognozowane zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Zapowiedziano przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 mm.

ZOBACZ: Pomorskie: Wypadek pod Człuchowem. Traktor zderzył się z samochodem osobowym

Temperatura maksymalna w poniedziałek wyniesie od 23 st. C, 25 st. C na wschodzie do 27 st. C, 28 st. C w centrum i na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem nieco chłodniej około 20 st. C.

Wiatr słaby zmienny, jedynie na obszarach podgórskich okresami umiarkowany przeważnie zachodni, nad morzem północno-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

WIDEO: Dolnośląskie. Cierpienie sparaliżowanego psa. Interweniowała Straż ds. Ochrony Zwierząt Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbl/dk/ Polsatnews.pl/PAP