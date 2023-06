Szokujące nagranie z "zabawy" na kąpielisku. "Taki film nie powinien nigdy powstać"

Niewiele brakowało, a doszłoby do kolejnej tragedii nad wodą. Grupa młodych ludzi tak rozbujała pływający pomost na kąpielisku Głębokie pod Szczecinem, że ten prawie się wywrócił. Skakali tez z niego do wody. Gdyby ktoś dostał się pod pomost, mógłby nie wyjść o własnych siłach. Ratownicy apelują o rozwagę.

Ratownicy wodni ze Szczecina przecierali oczy ze zdumienia, gdy zobaczyli to nagranie.

- Do napiętnowania i do absolutnej dezaprobaty, taki film nie powinien nigdy powstać, to jest niszczenie infrastruktury kąpieliska - powiedział Kajetan Kuźmiński, ratownik WOPR w Szczecinie.

Grupa młodych ludzi w Szczecinie niemal doprowadziła do tragedii

Jak widać na nagraniu, grupa kilkudziesięciu osób weszła na skraj pomostu i tak go rozbujała, że prawie się wywrócił. Pomost mógł w każdej chwili się zarwać, a ludzie wpaść do wody.

- To nie jest coś co sobie można kupić za 2,20 w sklepie budowlanym, tylko specjalistyczna konstrukcja przygotowana na dany akwen - podkreślił ratownik.

Pomost na kąpielisku w Szczecinie przeznaczony jest tylko dla służb ratunkowych, którym potrzebny jest do obserwacji i akcji ratunkowych.

WIDEO: Nieodpowiedzialne zachowanie młodych ludzi nad kąpielisku

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Ratownicy WOPR, policja oraz straż miejską będą czuwać nad wodą

Drużyny WOPR zaczęły już dyżury nad jeziorami, nad morzem pojawią się w lipcu.

- Sezon będzie bezpieczny, bo ratownicy jak zwykle dopiszą i będziemy mieli tutaj pełne komplety - zapewnił Apoloniusz Kurylczyk z zachodniopomorskiego WOPR.

ZOBACZ: Rybnik. Kobieta pływała w fontannie. Straż Miejska opublikowała nagranie

W Szczecinie w utrzymaniu porządku nad wodą w sezonie, ratownikom pomagać będzie straż miejska i policja. - Nie jesteśmy tylko po to by karać, jesteśmy po to by porozmawiać, zwrócić uwagę na pewne aspekty bezpieczeństwa w czasie wypoczynku nad wodą - zauważył nadkom. Marcin Kłosiński z policji wodnej w Szczecinie.

Podczas upałów u niektórych brawura bierze górę nad rozsądkiem. - Mamy przed sobą na każdym kąpielisku regulamin, na którym jest napisane co nam wolno a czego nie, no to przeczytajmy to, może coś nam zostanie w głowie - podkreślił prezes szczecińskiego WOPR Jacek Kleczaj.

Wakacje rozpoczną się za kilka dni, a od początku czerwca w całej Polsce utonęło już 25 osób.



CZYTAJ TEŻ: Tragedia na Zakrzówku. Mężczyzna zginął po skoku do wody

WIDEO: Zdanowska o przeniesieniu konwencji PiS: Bardzo żałuję Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msm/kg/Polsat News