24-letni obywatel Mołdawii ukradł spod jednego bloków samochód marki opel. To jednak nie jedyny jego wyczyn tego dnia. Po kradzieży mężczyzna zakradł się do kościoła i założył kościelne szaty.

24-latek został nakryty przez proboszcza. Ten zażądał od niego zdjęcia kościelnych szat i odłożenia ich na miejsce. Mężczyzna zrobił to, następnie wyszedł z kościoła i poszedł na pobliską posesję - relacjonuje Policja Lubelska na swojej stronie.

W puszce na ofiary mężczyzna zostawił pieniądze i dokumenty.

Zamość. Ukradł ubranie i smartwatcha

Policjanci zatrzymali 24-latka niedaleko kościoła.

"Zanim wpadł w ręce funkcjonariuszy, wyproszony z kościoła, poszedł do pobliskiej posesji. Wykorzystując nieuwagę 55-letniej właścicielki, wszedł do znajdującej się przy wejściu garderoby. Gdy kobieta spostrzegła intruza, również go wyprosiła. Nie zauważyła, że ten zdążył już założyć ubrania jej 21-letniego syna i w nich opuścić posesję. Później okazało się też, że oprócz odzieży, zabrał należący do syna smartwatch" - pisze policja.

Funkcjonariusze ustalili, że skradziony samochód należy do mieszkańca miejscowości Łabunie. Właściciel zostawił auto z kluczykami w środku.

24-latek był trzeźwy, zaś test na obecność narkotyków dał pozytywny wynik. Jak się okazało, mężczyzna na terenie Zamojszczyzny był jedynie przejazdem.

Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Usłyszał dwa zarzuty dotyczące kradzieży samochodu, ubrań i smartwacha. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

