Pociąg IC Chopin codziennie pod osłoną nocy zawozi pasażerów z Warszawy do kilku innych europejskich stolic. Bilety do Pragi da się kupić, tak samo do Budapesztu i Bratysławy. Opcji opłacenia podróży do Wiednia jednak nie znajdziemy, chociaż i takie wagony znajdują się w składzie, a uruchamia je PKP Intercity. Przewoźnik potwierdza, że problem istnieje i zachęca, by bilety kupować u Austriaków.

Pociąg IC Chopin to jedno z najpopularniejszych połączeń międzynarodowych, które w ofercie ma PKP Intercity. Rusza każdego dnia około 19:00 z Warszawy, a z rozkładu jazdy wyczytujemy, iż jego podstawowa trasa prowadzi przez Czechy do Austrii. W tym drugim kraju zatrzymuje się m.in. w Wiedniu i Grazie.

W składzie odnajdziemy dwa polskie wagony, które kursują właśnie do Austrii. Są również takie należące do austriackich, węgierskich i czeskich kolei, ponieważ skład w nocy jest rozdzielany i poszczególne jego części jadą również do innych stolic: Pragi, Bratysławy oraz Budapesztu.

Pociąg do Austrii jeździ codziennie. W Polsce biletów kupić się nie da

Jak zdobyć bilet na IC Chopin, gdy chcemy jechać za granicę? Da się przez internet, jeśli w systemie PKP Intercity dostępne są jeszcze miejsca w promocyjnej ofercie. Po tym, jak bilety o niższych cenach się skończą, trzeba iść do kasy na dworcu i kupić takie w cenie najwyższej z możliwych - "bazowej".

Jest jednak niecodzienny "wyjątek", który podróżnych może niemiło zaskoczyć. Okazuje się, że po wakacyjnej zmianie rozkładu jazdy, obowiązującej od 11 czerwca, za pośrednictwem polskiego przewoźnika nie sposób kupić biletów na IC Chopin do Austrii. To niemożliwe i przez internet, i w kasie. Zwrócił na to uwagę jeden z podróżnych, a treść jego listu przytoczył "Rynek Kolejowy".

"Sądziłem, że chodzi o jakieś uzgodnienia rozkładowe z partnerami zagranicznymi, ale skoro minęło już kilka dni od letniej korekty to chyba jednak problem tkwi w PKP Intercity. Koszt uruchomienia tego połączenia przez połowę kraju jest raczej niemały - obsługa, tabor (w tym wagon sypialny) itd., a mimo to spółka pozwala sobie na takie marnotrawstwo i nie wpuszczać do pociągu klientów" - napisał.

PKP Intercity: Bilety na IC Chopin można kupować u Austriaków

Redakcja branżowego pisma zapytała państwową spółkę, dlaczego nie udostępniła sprzedaży biletów na pociąg do Grazu, skoro sama go uruchamia. Przewoźnik obwinił zarządcę infrastruktury - PKP PLK - który "nie przekazał rozkładu jazdy dla IC Chopin na polskim odcinku w wyznaczonym terminie".

"W konsekwencji wydłużyło to prace związane z przygotowaniem pliku z pełnym rozkładem jazdy do przekazania do Europejskiego Centrum Rozkładów Jazdy, z którego dane rozkładowe są pobierane przez zagraniczne koleje, w tym Koleje Austriackie (...). (Poinformowały nas one, że) w procedurze przetwarzania wystąpił błąd, dlatego sprzedaż nie mogła zostać udostępniona we wszystkich kanałach" - tłumaczy PKP Intercity.

Przewoźnik zachęcił podróżnych, by bilety na pociąg z Warszawy do Grazu kupować przez system rezerwacji Kolei Austriackich ÖBB. Zaprzeczył też, iż ze względu na biletowe problemy wagony do Austrii jeżdżą puste. Frekwencję w nich nazwał "zadowalającą" i zadeklarował, że od przyszłego tygodnia sprawa zostanie rozwiązana.

Oficjalna wyszukiwarka PKP PLK nie widzi wszystkich wariantów IC Chopin

To niejedyne przeszkody, na jakie mogą natknąć się podróżni, próbując skorzystać z IC Chopin. Polsatnews.pl sprawdził, czy na Portalu Pasażera - oficjalnej witrynie PKP PLK, do korzystania z której nieraz zachęca PKP Intercity - da się wyszukać to połączenie, sprawdzając opcje wieczornego dojazdu z Warszawy do Budapesztu i Pragi.

Okazuje się, że system PKP PLK takich wariantów trasy feralnego pociągu nie widzi, zarówno gdy wybierzemy opcję podróży bezpośredniej, jak i z przesiadką. Poleca za to skorzystać np. ze składu IC Karkonosze, wysiąść w środku nocy w Katowicach i tam czekać dwie godziny na skład prywatnego przewoźnika RegioJet do Pragi. Natomiast na stronie PKP Intercity wszystko wyświetla się prawidłowo.

