Trzeba obniżyć VAT na bilety kolejowe do zera - postuluje grupa posłów Koalicji Obywatelskiej z Franciszkiem Sterczewskim na czele, która złożyła do Sejmu projekt ustawy. Tłumaczą, że dzięki ich propozycji koszty podróży pociągiem realnie się obniżą. To nie pierwszy raz, gdy opozycyjna partia chce zerowego VAT-u na bilety. Natomiast premier, pytany o wsparcie kolei, mówi o rządowym programie.

Poselski projekt KO dotyczący biletów kolejowych trafił do sejmu we wtorek. Jak czytamy, ich ceny - po wejściu w życie ustawy - byłyby niższe co najmniej do końca 2026 roku.

W projekcie politycy opozycji przypomnieli, że wprowadzone w styczniu podwyżki cen biletów PKP Intercity sięgające niemal 20 proc. do tego stopnia oburzyły pasażerów, że spółka była zmuszona je wycofać, a utracone dochody dalekobieżnego monopolisty zrekompensował rząd.

ZOBACZ: Warszawa Śródmieście. Posłanka prosi, by wyczyścić stację. Rząd: Nie da się

Gdyby ich propozycja stała się obowiązującym prawem, VAT byłby niższy także w przypadku biletów innych spółek. "Utracone dochody zostały wówczas zrekompensowane przez rząd (...) należy jednak zauważyć, że podwyżki na porównywalnym poziomie wprowadziły również koleje regionalne, które nie mają teraz możliwości ich wycofania" - stwierdzili.

Zdrożały nie tylko bilety w PKP IC. Wyższe ceny także u przewoźników regionalnych

O drożyźnie na przejazdach lokalnych pisała Interia. Jak wyliczał portal, wynoszą od 5 do nawet 40 proc. - Przewoźnicy samorządowi nie wprowadzają podwyżek jednocześnie we wszystkich regionach, co utrudnia zajęcie się tematem w Sejmie - komentował Karol Trammer, redaktor naczelny "Z Biegiem Szyn".

Zdaniem posłów Koalicji Obywatelskiej ich projekt zachęci pasażerki i pasażerów do korzystania z kolei. Dokument trafił do Sejmu w czasie, gdy PiS zapowiada likwidację opłat za przejazdy autostradami. W planach nie ma jednak np. zniesienia opłat dla przewoźników za korzystanie z tras kolejowych.

We wtorkowym "Gościu Wydarzeń" premier Mateusz Morawiecki był pytany, dlaczego rząd wspiera transport samochodowy, a mniej stawia na kolej, gdy państwa Europy Zachodniej robią odwrotnie.

- Po prostu Polacy bardzo często wybierają samochód i chcemy, żeby podróżowali bezpiecznie i komfortowo. Również autostrady i drogi ekspresowe poprawiają jakość środowiska - tłumaczył szef rządu w rozmowie z Piotrem Witwickim.

Premier przekonuje: Rząd odbudowuje linie kolejowe

W ocenie Morawieckiego rządzący poprzez program "Kolej Plus" odbudowują "odcinki zamykane w czasach Platformy". - Jak najbardziej podzielam pogląd, że kolej jest bardzo ważna, ale udostępniając bardzo dobre i bezpieczne drogi, nie znaczy to, że doprowadzamy do pogorszenia jakości stanu środowiska naturalnego, tylko zwiększamy bezpieczeństwo - mówił premier.

ZOBACZ: Warszawa: Pasażerowie IC "Hańcza" zostali na Dworcu Wschodnim. Pociąg czekał krócej niż myśleli

Pod koniec stycznia Lewica złożyła w Sejmie bardzo podobny projekt do tego opracowanego przez KO. Zaproponowana ustawa również przewidywała zerowy VAT na bilety kolejowe.

Rozwiązanie zaprezentowała wówczas posłanka Paulina Matysiak. - To jest rozwiązanie, które jest możliwe teraz. Jest możliwe do wprowadzenia w myśl unijnych przepisów. Nie potrzebujemy na to żadnej zgody - mówiła, stawiając za wzór Finlandię.

WIDEO: Prezes NBP Adam Glapiński: Inflacja spada "na łeb na szyję" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nb/wka/polsatnews.pl