Brud wżera się w kamienne ściany stacji Warszawa Śródmieście i nie ma szans, by go wyczyścić - przyznaje wiceminister Andrzej Bittel w odpowiedzi na pytania Hanny Gill-Piątek. Posłanka zaniepokoiła się stanem stołecznego dworca i zaalarmowała, że tysiące pasażerów czekają na pociągi w złych warunkach. "Czy to zachęca do korzystania z transportu publicznego?" - zapytała.