Z letniego rozkładu jazdy PKS Gdynia znika kultowa linia "666" jeżdżąca na Hel. Od 24 czerwca jedna z cyfr zostanie "wywrócona do góry nogami", dzięki czemu powstanie numer "669". Przewoźnik tłumaczy, że to przez kontrowersje, które wzbudzało stare oznakowanie. W sieci zawrzało, bo numer przyciągał uwagę nie tylko turystów. Materiał "Wydarzeń".

Słynna linia autobusowa, która w wakacje woziła turystów po Półwyspie Helskim, po 17 latach przeszła nieoczekiwaną zmianę. Gdyński PKS zdecydował się odwrócić ostatnia cyfrę.

- Wszystkim w domu opowiadam tę historię, że na Hel jedzie linia numer "666" - powiedziała turystka z Wrocławia Aleksandra Koziera. - Wszyscy są tym bardzo podekscytowani - dodał.

Hel to półwysep, "hell" to piekło. A "666" jest liczbą Szatana

Stary numer niektórym kojarzył się z diabelska liczbą. A do tego jeszcze to zestawienie z nazwą przystanku końcowego, do którego autobus zmierzał, czyli do Helu.

Angielską nazwę "hell" oznaczającą "piekło" pisze się przez dwa "L". Ale by nie dawać powodów do kolejnych kontrowersji przewoźnik zdecydował się na zmianę.

- Ludzie maja tendencję do tego, żeby uważać, że ich sposób postrzegania świata jest powszechny - powiedział medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego Jacek Wasilewski. - Sądzą, że inni postrzegają jakiś symbol tak samo - dodał.

"Okazało się, że nowy numer '69' ma sugerować tematy miłosne"

Nie wszyscy w starym numerze nadmorskiej linii doszukiwali się czegoś złego. - Za moich czasów młodości to takich rzeczy nie było - przekazała turystka z Tczewa. - To jakieś zabobony, czy coś - dodał.





Kierowca linii o nowej numeracji powiedział, że pasażerowie stracą teraz powód do żartów, na które kiedyś sobie pozwalali. - Opowiadali sobie, że jadą do piekła - wyjaśnił.

Zmiany nie zawsze wychodzą na dobre. Do gdyńskiego PKS-u dotarły już głosy oburzenia od tych, którym końcówka nowego numeru linii też przywodzi na myśl pewne skojarzenia. - Okazuje się, że numer "69" ma sugerować tematy miłosne i namiętność - powiedział dyrektor działu ds. przewozów w gdyńskim PKS Paweł Misiak.

Być może wakacyjna linia z Dębek do Helu wróci do starej numeracji. Ale nie w tym sezonie, bo już wydrukowano rozkład z nowym numerem, - Hel jest na tyle pięknym miejscem, że niezależnie jaki numer autobusu będzie tam nas wiózł dobrze jest tam pojechać - przekazał Jacek Wasilewski.

