- Zobaczyłem, że to dziecko poczęte jest istotą, która ma niezbywalne prawo do godności i do życia i nikt nie ma prawa za nie decydować. To potwierdził Trybunał i w zasadzie potwierdzili wszyscy - mówił w programie "Debata Dnia" poseł PiS Bolesław Piecha, który z wykształcenia jest lekarzem. Potwierdził, że jego poglądy ws. aborcji zmieniły się pod wpływem zabiegów, które wykonywał jako lekarz.