Marsz 4 czerwca będzie przełomem w prekampanii wyborczej - zapowiadała opozycja. IBRiS na zlecenie "Wydarzeń" Polsatu sprawdziło więc, czy to wydarzenie wpłynęło na to, jaką partię Polacy poprą w wyborach do Sejmu i Senatu. Ponad 90 proc. pytanych wybrało tę samą odpowiedź. Wiemy też, jak kształtuje się obecnie poparcie dla politycznych ugrupowań.