"Ani jednej więcej" - pod takim hasłem odbędą się środowe protesty zorganizowane przez Ogólnopolski Strajk Kobiet. Demonstracje są konsekwencją śmierci 33-latki w ciąży, która zmarła na oddziale położniczo-ginekologicznym w szpitalu w Nowym Targu. Zdaniem organizacji do tragedii by nie doszło, gdyby pacjentce udzielono w porę adekwatnej pomocy.

33-letnia pacjentka zmarła w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Kobieta była w piątym miesiącu ciąży, a na oddział trafiła z bezwodziem. Za wstępną przyczynę śmierci kobiety nowotarska Prokuratura Rejonowa wskazała wstrząs septyczny, który z kolei spowodował niewydolność krążeniowo-oddechową.

Protesty przeciw "torturom na porodówkach"

Po śmierci 33-latki Ogólnopolski Strajk Kobiet zorganizował protesty w całej Polsce. Jak zapowiadają aktywistki, będzie to sprzeciw wobec "morderstw i tortur na porodówkach, zmuszaniu kobiet do noszenia niechcianych ciąż i do rodzenia, przeciw zakazowi aborcji, przeciw zbrodniczym rządom PiS i cynizmowi lekarzy".

"Dorota z Nowego Targu nie żyje, bo polskie prawo antyaborcyjne zabija, a z lekarzy czyni politycznych sługusów zamiast ekspertów od ochrony zdrowa. Dorota nie żyje, bo lekarze się nie buntują" - napisała organizacja na Facebooku.

Większość rozpocznie się o godzinie 18, ale są też wcześniejsze, tak jak w Bochni o 15:30. Pełną listę miejscowości, w których odbędą się przemarsze, publikuje Ogólnopolski Strajk Kobiet.

Niedzielski zapowiadał powołanie zespołu po śmierci 33-latki

W poniedziałek szef resortu Adam Niedzielski zapowiedział, że powstanie zespół, który przygotuje procedury postępowania w podobnych przypadkach.

- Ta kolejna sytuacja jest dla nas kolejnym czynnikiem, który przesądza o tym, że trzeba wprowadzić rozwiązania propacjenckie - powiedział minister i zapowiedział powołanie szerszego zespołu złożonego z kobiet i mężczyzn. Grupa ma przygotować szczegółowe elementy postępowania w takich przypadkach.

Szef resortu przypominał też, że kobieta ma prawo do aborcji, gdy jej życie lub zdrowie są zagrożone.

Głos zabrał także Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Oceniał, że "w Nowym Targu doszło do naruszenia praw pacjenta".

