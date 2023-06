- One wszystkie umarły przez was, bo wprowadziliście do szpitali swoją ideologię. To wy ponosicie odpowiedzialność za te śmierci - mówiła w Sejmie posłanka Lewicy Katarzyna Kotula, zwracając się do polityków z PiS-u i Konfederacji. Podczas minuty ciszy posłowie Zjednoczonej Prawicy nie wstali ze swoich miejsc. Rzecznik partii wyjaśnił, że są przeciwko temu, by "upolityczniać wielką tragedię".

We wtorek podczas posiedzenia Sejmu posłanka Lewicy Katarzyna Kotula zabrała głos w związku z niedawną śmiercią 33-letniej Doroty z Nowego Targu, która była w piątym miesiącu ciąży.

Katarzyna Kotula: To wina posłów PiS i Konfederacji

- Iza, Justyna, Ania, Agnieszka, Dorota. One wszystkie nie żyją, one wszystkie umarły przez was, bo wprowadziliście do szpitali swoją ideologię. To wy ponosicie odpowiedzialność za te śmierci. W polskich szpitalach, pod opieką lekarzy, umierają kobiety. A ci lekarze zamiast leczyć i ratować życie kobiet zasłaniają się relikwiami Jana Pawła II i klauzulą sumienia - mówiła posłanka.

- I to jest wszystko wasza wina - posłów i posłanek Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, którzy podpisali się pod wnioskiem. I pana, panie prezesie Jarosławie Kaczyński, na którego polityczne zlecenie został wydany ten wyrok. Przestańcie nas zabijać! Przestańcie zabijać kobiety! Koniec z klauzulą sumienia. Koniec z chorą ideologią, która zabija dzisiaj kobiety - dodała.

Na koniec posłanka zaapelowała, by uczcić minutą ciszy pamięć zmarłych kobiet. Posłowie z prawej części Sejmu, gdzie zasiada Zjednoczona Prawica nie wstali jednak ze swoich miejsc podczas minuty ciszy.

- Smutny to obraz parlamentu, w którym posłowie prawicy nie chcą uczcić pamięci kobiet, które umarły w polskich szpitalach. Co wam szkodziło wstać? Jak możecie patrzeć sobie w twarz? To przez waszą politykę Polki boją się mieć dzieci. Panie Kaczyński, gdzie pan jest? - pytała później z sejmowej mównicy posłanka KO Barbara Nowacka.

Rzecznik PiS: To wielkie oszustwo polityków PO

Kilkadziesiąt minut później podczas konferencji prasowej do sprawę skomentował rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, pytany przez Polsat News o zachowanie posłów Zjednoczonej Prawicy.

- Jesteśmy przeciwko, by upolityczniać wielką tragedię, z jaką mamy do czynienia. Uważamy, że każda sprawa powinna być dogłębnie wyjaśniona - powiedział. Rzecznik dodał, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji "nie ma z tą sytuacją absolutnie nic wspólnego".

- W przypadku zagrożenia życia i zdrowia przyszłej mamy aborcja jest dopuszczalna - wyjaśnił.

- To wielkie oszustwo polityków PO, że w przypadkach zagrożenia i życia matki aborcja w Polsce jest niedopuszczalna. To kłamstwo, ponieważ to lekarze, którzy prowadzą daną sprawę podejmują decyzję w oparciu o konkretne dane i sytuację - dodał.

