Jak wstępną przyczynę śmierci kobiety Prokuratura Rejonowa z Nowego Targu wskazała wstrząs septyczny, który spowodował niewydolność krążeniowo-oddechową.



Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca, w nowotarskim szpitalu doszło do naruszenia praw pacjenta do udzielania świadczeń zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i z należytą starannością, a także do uzyskania rzetelnej i klarownej informacji o stanie zdrowia i planowanym leczeniu.

ZOBACZ: Nowy Targ. W szpitalu zmarła kobieta w piątym miesiącu ciąży. Sprawą zajęła się prokuratura



- Początkowo wszystko było dobrze - mówił na poniedziałkowej konferencji krajowy konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii prof. Krzysztof Czajkowski. - Pacjentka otrzymała dużą dawkę antybiotyku, który powinien obejmować bakterie najczęściej powodujące zakażenie wewnątrzmaciczne. Okazało się, że bakteria jest na niego odporna. Niestety w pewnym momencie parametry pogorszyły się. Wtedy należało przerwać ciążę. Nie wiadomo, czy pacjentkę udałoby się uratować. Ale byłoby poczucie, że zrobiono wszystko w tym kierunku.

Ginekolog: Nie było szans na przeżycie płodu

Sprawę skomentował na antenie Polsat News prof. Sebastian Kwiatkowski, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.



33-letnia pacjentka trafiła do szpitala w piątym miesiącu z powodu odejścia wód płodowych.

ZOBACZ: Śmierć ciężarnej 33-latki z Nowego Targu. Podano przyczynę zgonu



- Jest to stan, w którym rozwój płodu jest na tak wczesnym etapie, że nie ma szans na przeżycie, natomiast jest to stan, w którym istnieje realna szansa, że rozwinie się zakażenie - ocenił. - Taką informację należy pacjentce przekazać w sposób prosty i jednoznaczny, że płód ma znikome, niemal zerowe szanse na przeżycie, a jest to stan, który może prowadzić do zagrożenia jej życia - stwierdził.

WIDEO: Zobacz materiał Polsat News

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

"Sytuacja wymaga wyjaśnienia"

Ginekolog zaapelował do ciężarnych, aby wszelkie niepokojące sytuacje związane z przebiegiem ciąży konsultowały z lekarzem.



- Zawsze powtarzam, bo jestem praktykiem: ciąża jest takim stanem, w którym bardzo często pojawiają się różnego rodzaju wątpliwości i każda sytuacja, która rodzi wątpliwości u samej kobiety, wymaga wyjaśnienia. Od tego są profesjonaliści - stwierdził.



- Pacjentki ufają swoim lekarzom, bo mają z nimi kontakt. Jeżeli nie mają bezpośredniego kontaktu z lekarzem, to zgłaszają się na izbę przyjęć. Ten model współpracy działa u setek tysięcy kobiet rocznie w naszym kraju.



Prof. Kwiatkowski w imieniu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników złożył kondolencje rodzinie zmarłej.



- Jest mi bardzo przykro, że taka sytuacja miała miejsce. Na pewno wymaga ona wyjaśnienia - powiedział.

WIDEO: Kaucja na butelki w Polsce. "To ma nas nauczyć, że odpady warto zbierać" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

adn/kg/Polsatnews.pl