We wtorek nieoficjalnie informację o jej decyzji podała Interia.

Wiceprzewodnicząca klubu Nowej Lewicy Karolina Pawliczak wyjaśniła, że decyzja dojrzewała w niej od dawna i motywowana jest "narastającymi rozbieżnościami programowymi".



"Jednakże z szacunku dla wyborców, którzy oddali na mnie swój głos, nie zdecydowałam się na ten krok wcześniej. Dziś, u progu kampanii wyborczej, podejmuję tę niezwykle trudną dla mnie decyzję w zgodzie z własnym sumieniem i uczciwie wobec wyborców" - napisała w oświadczeniu.

Prowadzący "Graffiti" Marcin Fijołek zapytał Karolinę Pawliczak o jej słowa z 2021 roku. - Konsekwentnie mówimy, że kto odchodzi do innej partii, powinien oddać swój mandat, bo mandat został przyznany w imię wiarygodności dla danej partii. To na tę partię społeczeństwo głosowało, głosując również na panią Pawłowską. To jest po prostu oszustwo wyborców - powiedziała wówczas Pawliczak w TVP Info. Odniosła się w ten sposób do informacji, że wiceszefowa klubu Lewicy Monika Pawłowska przechodzi do Porozumienia.

- Pani Pawłowska poszła do szeroko rozumianej prawicy, w połowie kadencji. Nadal podpisuję się pod tymi słowami. Ja podjęłam swoją decyzję u progu kampanii wyborczej, jestem cały czas po stronie opozycji demokratycznej walczącej z PiS-em - powiedziała Pawliczak.

- Mam wiele sygnałów, że to jest ten czas, moment podejmowania decyzji - dodała.

Jak podkreśliła Pawliczak, z Nową Lewicą poróżniły ją m.in. postulaty programowe a także temat związany ze wspólną listą opozycji. - Partia Razem ma odmienne stanowisko w tej sprawie, a jest ono dość dominujące na lewicy. Zandberg już bodajże w 2017 roku mówił, że porozumienie z KO nie wchodzi w grę, jeśli chodzi o jego osobę - powiedziała.

Wspomniała także o kwestiach takich jak przyjęty kierunek w temacie podatków czy sprawy związane z mieszkalnictwem.

- Tych aspektów było więcej, rozchodziły się te drogi i w mojej ocenie podjęłam słuszną decyzję, z szacunkiem dla tych, którzy zostali w Lewicy. Nie będę krytykować Lewicy, bo dziś wróg jest po zupełnie innej stronie - dodała polityczka.

Dopytywana, czy główną przeszkodą była dla niej partia Razem i jej postulaty, odpowiedziała: - W dużej mierze tak.

- Decyzja nie została jeszcze podjęta - powiedziała posłanka, pytana o to, czy przejdzie do Koalicji Obywatelskiej. - Chciałabym bardzo mocno zaangażować się w tę kampanię wyborczą, myślę, że to jedna z najważniejszych kampanii wyborczych po 1989 roku - dodała.

- Marsz 4 czerwca był impulsem bardzo potrzebnym społeczeństwu. Pokazał, że społeczeństwo chce jedności po stronie opozycji - stwierdziła Pawliczak.

- Dziś nie ma mowy o wspólnej liście opozycji i mniejsze partie będą tracić. Namawiałabym panów Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołownię, aby zrezygnowali z tego progu 8 proc., bo dzisiaj to wielce niebezpieczne - dodała posłanka.

