Nieoficjalnie: Karolina Pawliczak odchodzi z Nowej Lewicy

Wiceprzewodnicząca klubu Nowej Lewicy Karolina Pawliczak dostała propozycję kandydowania z drugiego miejsca z list Nowej Lewicy w okręgu kaliskim, a to nie odpowiada jej aspiracjom - dowiedziała się Interia.

- Póki co nie udzielam informacji na ten temat - skomentowała. Posłanka swoją decyzję miałaby oficjalnie ogłosić w środę.

Cały artykuł Interii możesz przeczytać TUTAJ.

Nieoficjalnie: Karolina Pawliczak opuszcza Nową Lewicę. "Aksamitny rozwód"

Do sprawy odniósł się Wiesław Szczepański, który to - jak ustaliła Interia - w okręgu kaliskim miałby starować z pierwszego miejsca. - Nie ma jeszcze decyzji zarządu krajowego partii - powiedział Szczepański. Stwierdził, że gdyby Pawliczak odeszła z Nowej Lewicy, to "nie byłoby to zaskoczenie".

- Spodziewaliśmy się tego od dłuższego czasu. To aksamitny rozwód - powiedziała z kolei Interii osoba z otoczenia Włodzimierza Czarzastego.

Z nieoficjalnych informacji portalu wynika, że Pawliczak mogłaby startować z list Platformy Obywatelskiej.

WIDEO: Miał prawo do darmowych przejazdów. 13-latek ukarany dwoma mandatami w 10 minut Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msm/polsatnews.pl