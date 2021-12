Wyniki kontroli NFZ w szpitalu w Pszczynie zostaną w środę podane do wiadomości publicznej. Kontrola miała związek ze śmiercią ciężarnej 30-latki. Minister zdrowia stwierdził, że sytuacja "wypada kiepsko dla zespołu, który tam pracował". Wyniki kontroli zostaną przedstawione o godz. 12:00.

W środowej konferencji wezmą udział prezes NFZ Filip Nowak, Rzecznik Praw Pacjenta Dominik Chmielowiec i prof. Mirosław Wielgoś.

"Wypada to kiepsko"

Chodzi o sprawę 30-latki, która we wrześniu zmarła w szpitalu w Pszczynie. Była w 22. tygodniu ciąży, kiedy odeszły jej wody płodowe. U płodu już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Kobieta zmarła w wyniku wstrząsu septycznego. Rodzina zmarłej stoi na stanowisku, że lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do śmierci 30-latki.

NFZ 2 listopada rozpoczął kontrolę w szpitalu w Pszczynie. Sprawdzano, czy pacjentki na oddziale ginekologiczno-położniczym miały właściwą opiekę

Minister zdrowia, pytany we wtorek w TVN24 o tę sprawę, poinformował, że znane są już wyniki kontroli NFZ. - Niestety wypada to kiepsko dla zespołu, który tam pracował – powiedział.



Szpital zawiesił realizację kontraktów dwóch lekarzy pełniących dyżur w czasie pobytu pacjentki w szpitalu. Zarząd szpitala w wydanym oświadczeniu zapewnił, że jego personel zrobił wszystko, aby uratować pacjentkę i jej dziecko, a wszystkie decyzje lekarskie zostały podjęte z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce przepisów prawa i standardów postępowania.

Przepisy prawa o aborcji

Przepisy prawa o aborcji zostały zmienione po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października ub. roku. Wcześniej obowiązująca od 1993 r. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwana kompromisem aborcyjnym, zezwalała na dokonanie aborcji w trzech przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo) i w razie ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Jedynie tę ostatnią przesłankę TK uznał za niekonstytucyjną – przepisy nadal dopuszczają możliwość przerywania ciąży, gdy stanowi ona zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety, a także jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest skutkiem czynu zabronionego, m.in. gwałtu. Sprawa wywołała protesty w wielu miastach w Polsce, a także za granicą, które odbywały się pod hasłem "Ani jednej więcej".

