Dom Pomocy Społecznej Broniszewice straci ponad 600 tysięcy dotacji, co stanowi 1/3 kwoty, którą ośrodek dostaje na cały rok. Zakonnice prowadzące ośrodek szukają innych ścieżek pomocy, by jak zapewniły chłopcy nie odczuli konsekwencji tej "bezsensownej decyzji".

Tzw. Dom Chłopaków w Broniszewicach prowadzą siostry z zakonu dominikanek. W ośrodku zajmiują się 67 chłopcami, którzy potrzebują szczególnej opieki.

Ich podopiecznymi są chłopcy z porażeniem mózgowym, zespołem Downa, czy autyzmem. DPS w Broniszewicach powstał dzięki pomocy darczyńców. Zakonnice zadbały o wyremontowanie i otoczenie budynku.

W piątek Dom Chłopaków poinformował o zarządzeniu Wojewody Wielkopolskiego, na mocy którego ośrodek dostanie mniejszą dotację o ponad 600 tysięcy złotych.

"NIE WIERZYMY, ŻE TO SIĘ STAŁO. Od tygodnia nie możemy dojść do siebie. Otrzymaliśmy pismo z Urzędu Wojewódzkiego, w którym uprzejmie odebrano naszym Chłopcom 600.000 zł na ich życie bieżące. To jest 1/3 rocznej dotacji. Czyli przez 4 miesiące tego roku nie możemy funkcjonować jako DOM" - napisały siostry na oficjalnym profilu na Facebooku.



Dominikanki przekazały, że zrobią wszystko, aby ich podopieczni nie odczuli konsekwencji decyzji. W trudnej sytuacji siostry zgłosiły się do darczyńców, którzy już kiedyś pomogli Domowi. Założyły zbiórkę pieniędzy równą kwocie, której zabrakło do pełnej dotacji. Do tej pory zebrały prawie 180 tysięcy.

"Nie tracimy nadziei, że po raz kolejny będziecie z nami i pomożecie nam udźwignąć konsekwencje niesprawiedliwego traktowania Chłopaków, którzy w tej sytuacji wydają się być osobami niepotrzebnymi i bardzo pokrzywdzonymi przez podejmujących tak bezsensowną decyzję" - poinformowały.

Dom Chłopaków w Broniszewicach czeka na dalsze decyzje

Dyrekcja Domu Chłopaków próbowały się kontaktować z przedstawicielami władz, którzy wyjaśniliby zaistniałą sytuację. Wojewoda Wielkopolski odpowiedział w sobotę wieczorem.

"DPS w Wielkopolsce nie pozostaną bez wsparcia. Środki na miejsca opieki nad najbardziej potrzebującymi jej osobami otrzymają odpowiednie wsparcie państwa. Nie zostawimy samorządów samych w ich statutowych zadaniach" - przekazał Michał Zieliński.





"Na podstawie art. 155 ustawy o pomocy społecznej przyspieszyłem decyzję o przekazaniu środków na dofinansowanie działalności między innymi Domu Chłopaków w Broniszewicach, prowadzonego na zlecenie samorządu powiatowego" - napisał na swoim Facebooku.



Dominikanki czekają na efekty zapowiedzianych działań Wojewody. Na oficjalnym profilu mają informować o dostarczeniu do nich nowego pisma.

