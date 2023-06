Sposobów na jedzenie sushi jest wiele, niektórzy jedzą pałeczkami, inni rękami czy widelcem. Różnią się także sposoby podawani a dodatków. Wiele osób, co potwierdził mistrz sushi, łączy sos sojowy z wasabi. Jednak według Matsuhisa nie trzeba tak robić, bo niekótre rolki już są połączeniem ryżu, ryby i wasabi.

- Co do wasabi, to ono juz tu jest. To już jest gotowe połaczenie ryby, ryżu i wasabi. Wystarczy obrócić, podnieść kawałek w ten sposób, zamoczyć w sosie i zjeść na raz - pokazywał Matsuhisa podczas rozmowy z Polsat News.



Ważne, by nie przesadzić z sosem sojowym, który ma stanowić dodatek, a nie przytłoczyć danie swoim słonym smakiem.

Szef "Nobu" zdradził także najlepszy sposób jedzenia sushi - kawałek należy obrócić na bok. Z kolei, jeżeli chodzi o nigiri, w sosie sojowym moczymy je od strony ryby. Dla najlepszego połączenia smaków warto zjeść kawałek w całości.



- Bierzemy kawałek, obracamy go na bok i w ten sposób podnosimy. Moczymy następnie w sosie sojowym od strony ryby. Zjadamy cały kawałek na raz - radził "Nobu".

Historia sushi

Sushi to popularna potrawa złożona z gotowanego ryżu z octem ryżowym oraz różnych dodatków, którymi zazwyczaj są wodorosty, surowe albo pieczone kawałki owoców morza. Pierwsze zapiski o sushi pochodzą z ósmego wieku.

Obecna koncepcja sushi znacznie różni się od tradycyjnej potrawy. Restauracje wzbogacają menu w różnorodne, wymyślne dodatki, nietypowe gatunki ryb, dzięki czemu przyciągają do siebie klientów.

