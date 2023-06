"Kuriozalne". Rzecznik rządu o decyzji Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy uchylił we wtorek umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA, skazanych w pierwszej instancji i ułaskawionych w 2015 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do sądu okręgowego.

Wyrok skomentował premier Mateusz Morawiecki. "Decyzja Sądu Najwyższego to kuriozalna próba zainstalowania w Polsce sędziokracji. Usta mają pełne frazesów o obronie Konstytucji, a w istocie robią z wymiaru sprawiedliwości prywatny folwark. Prawo łaski to wyłączna prerogatywa Prezydenta. Kto tego nie rozumie, nie rozumie demokracji" - napisał na Twitterze.

Do sprawy odniósł się w programie "Graffiti" w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller, który powiedział, że premier miał prawo do takiego komentarza.

- W sytuacji, gdy mamy wyrok TK, gdy mamy jasne przepisy konstytucyjne, czymś kuriozalnym jest, że grupa kilku sędziów próbuje zmieniać de facto przepisy Konstytucji, która przydziela prawo łaski prezydentowi, jest to prerogatywa głowy państwa - powiedział.

- Prawo łaski jest prawem zwolnienia z odpowiedzialności karnej osób, które zostały skazane - przypomniał. Według niego prawo łaski można stosować również w przypadku osób, które zostały skazane nieprawomocnym wyrokiem.

- Jeżeli prezydent zdecydował tak w tej konkretnej sprawie, to może tak uczynić - dodał.

Müller podkreślił, że "osoby ułaskawione przez prezydenta nie powinny w tej sprawie stawać przed sądem". - Zobaczymy co zrobi sąd, ale dla mnie sprawa jest klarowna - stwierdził.

