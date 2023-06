We wtorek przed godziną 20 w pobliżu miejskiego targowiska w Mławie agresywny 52-latek uderzał drewnianą belką z gwoździami w szyby dwóch samochodów zaparkowanych przy ulicy. Nagranie z zajścia pojawiło się w środę w internecie.

Agresywny mężczyzna w Mławie zaatakował policyjny radiowóz

Na filmie widać, jak mężczyzna podbiega do jednego z samochodów i uderza w przednią szybę pojazdu. W pewnym momencie na miejsce podjeżdża patrol policji. Jeden z funkcjonariuszy próbuje wysiąść, ale na widok zmierzającego w ich kierunku 52-latka cofa się do radiowozu.

Agresor rozbija przednią szybę policyjnego samochodu, następnie tę po stronie kierowcy. Dwukrotnie próbuje uderzyć siedzącego za kierownicą funkcjonariusza. Wówczas radiowóz odjeżdża, a sprawca - jak gdyby nic - nadal niszczy auta. Podchodzi do drugiego z zaparkowanych pojazdów i uderza belką w jego szyby.

Sprawca zabarykadował się na targowisku. Groził policjantom

W środę policja poinformowała, że 52-latka zatrzymano i jest on mieszkańcem Mławy. Jak zrelacjonowała asp. szt. Anna Pawłowska, patrol, który przybył na miejsce, odjechał kilka metrów dalej i zaparkował radiowóz, by zatrzymać agresora.

- Mężczyzna, na widok interweniujących policjantów, uciekł do pobliskiej budki na targowisku i zabarykadował się. Wewnątrz miał pojemnik z benzyną, łom i belki nabite gwoździami. Interweniujący policjanci wezwali wsparcie - podała.

Jak kontynuowała asp. szt. Anna Pawłowska, agresywny mężczyzna groził, że ich zabije. - W pewnym momencie opuścił swoją kryjówkę i wymachując belką z gwoździami uderzył nią jednego z funkcjonariuszy. Został natychmiast obezwładniony i zatrzymany - zapewniła funkcjonariuszka.

W sieci pojawiło się jeszcze jedno wideo, na którym widać, jak kilku policjantów próbuje zatrzymać mężczyznę, który zabarykadował się na targowisku. Mundurowi próbują obezwładnić agresora gazem.

Agresor był trzeźwy. Grozi mu nawet 10 lat więzienia

Po zbadaniu agresora alkomatem policjanci stwierdzili, że 52-latek był trzeźwy. Został on jednak przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej i pobrano krew do badań, by sprawdzić, czy był pod wpływem narkotyków.

Sprawca następnie trafił do aresztu. W wyniku jego agresywnego zachowania dwóch funkcjonariuszy zostało rannych. Agresor odpowie za czynną napaść na nich z użyciem niebezpiecznego narzędzia, grożenie im pozbawieniem życia oraz za uszkodzenia mienia.

Za te czyny grozi kara do 10 lat więzienia. Sprawę bada mławska policja pod nadzorem prokuratora rejonowego.

