Podczas cyfrowego skanowania Titanica, naukowcy z firmy zajmującej się badaniami głębinowymi, znaleźli złoty naszyjnik. Biżuteria przeleżała na dnie oceanu ponad sto lat. Wielki statek zatonął bowiem w 1912 roku. Jednak to, co naprawdę zainteresowało badaczy, to duży ząb owinięty w kolie.

Obraz ze skanu potwierdził, że był to ząb megalodona. Richard Parkinson, dyrektor generalny korporacji głębinowej stwierdził, że znalezisko było "zdumiewające, piękne i zapierające dech w piersiach".



Prehistoryczne stworzenie przypominało obecne rekiny, jednak było od nich dużo większe i szybsze. Jak podają naukowcy, megalodon byłby w stanie zjeść orkę w pięciu kęsach.

Titanic 3D. Prehistoryczne odkrycie

Do spektakularnego odkrycia doszło podczas projektu mającego na celu stworzenie pełnowymiarowego, cyfrowego skanu Titanica. Według firmy Magellan jest to największy projekt podwodnego skanowania w historii.



Szczegóły przedsięwzięcia zostały ogłoszone na początku maja. "Firma Magellan i filmowcy Atlantic Productions poinformowali wówczas, że zespół naukowców wykorzystał mapowanie głębinowe, aby po raz pierwszy stworzyć dokładnego "cyfrowego bliźniaka" wraku Titanica" - pisze portal CNN.

"To, co nie jest powszechnie rozumiane, to to, że Titanic jest podzielony na dwie części, między dziobem a rufą znajduje się pole gruzu o powierzchni trzech mil kwadratowych" – powiedział Richard Parkinson.



Dzięki tak niezwykle szczegółowym badaniom udało się sporządzić mapę dna oraz obiektu i wykryć zaginione skarby.

