"W Auschwitz zamordowano ponad 1 mln osób. 6 mln Polaków zamordowano podczas wojny. Chcesz iść pod tym hasłem?" - można przeczytać w spocie PiS zakończonym hasztagiem #MARSZ4CZERWCA, w którym w tle widać nazistowski obóz zagłady w Oświęcimiu. "To smutny, bolesny i niedopuszczalny przejaw moralnego i intelektualnego zepsucia debaty publicznej" - zareagowało na kontrowersyjny spot Muzeum Auschwitz.

Kilkunastosekundowy klip został opublikowany na oficjalnym profilu społecznościowym Prawa i Sprawiedliwości w środę rano. Bardzo szybko politycy Zjednoczonej Prawicy zaczęli go udostępniać na swoich stronach.

W treści wideo zamieszczono internetowy wpis dziennikarza Tomasza Lisa poprzedzony kadrami byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Na podstawie partyjnego spotu można się dowiedzieć, że "w Auschwitz zamordowano ponad 1 mln osób" oraz "6 mln Polaków zamordowano podczas wojny".

Prawo i Sprawiedliwość posłużyło się tweetem Lisa z poniedziałku: "Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora". Wpis ten wywołał poruszenie w sieci - komentatorzy zarzucali jego autorowi nawiązywanie do komory gazowej i nawoływanie do czynów zabronionych.

Wpis zniknął, a Lis zamieścił na drugi dzień sprostowanie i przeprosiny: "Bardzo przepraszam za mój wpis o 'komorze'. To oczywiste, ze myślałem o celi, ale powinienem był przewidzieć, że ludzie złej woli przyjmą interpretację absurdalną. Liczę na to, że panowie Duda i Kaczyński zapłacą za swe zbrodnie przeciw demokracji, ale po ludzku życzę im zdrowia i długiego życia".

Reakcja Muzeum Auschwitz na spot PiS

Do kontrowersyjnego materiału Prawa i Sprawiedliwości odniosło się na swoim kanale społecznościowym Muzeum Auschwitz. Instytucja w oficjalnym stanowisku skrytykowała wykorzystanie w spocie obrazów przedstawiających budynki należące do byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego.

"Instrumentalizacja tragedii ludzi, którzy cierpieli i ginęli w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz - po jakiejkolwiek stronie politycznego sporu - uwłacza pamięci ofiar. To smutny, bolesny i niedopuszczalny przejaw moralnego i intelektualnego zepsucia debaty publicznej" - czytamy we wpisie muzeum.

Strzeżek: Złożę zawiadomienie do prokuratrury

W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja na temat zasadności osadzenia opozycyjnego marszu, który odbędzie się 4 czerwca w Warszawie, w kontekście Holocaustu. Na pomysłodawców materiału z partii rządzącej wylała się fala negatywnych komentarzy.

Jan Strzeżek z organizacji Młoda Polska zadeklarował jeszcze tego samego dnia złożenie zawiadomienia w prokuraturze.

"W związku z obrzydliwym spotem PiS, który depcze pamięć o zamordowanych w Auschwitz, złożę dzisiaj zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Nie może być zgody na wykorzystywanie ofiar w bieżącej walce politycznej - ktoś kto to robi na zawsze okrywa się hańbą" - podał we wpisie.

Polityk poinformował również o konferencji na ten temat, która odbędzie się o 13:15 pod gmachem prokuratury Warszawa-Śródmieście.

