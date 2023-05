- Jeśli jest jakieś zagrożenie, to ja uważam, że ono dotyczy Pawlaka i całej jego działalności jako wicepremiera - powiedziała w programie "Debata Dnia" Elżbieta Jakubiak, szefowa Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Jej słowa odnosiły się do kwestii komisji ds. badania wpływów rosyjskich. Oceniła, że gdyby w niej zasiadała, to jako pierwszego wezwałaby własnie byłego wicepremiera.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałek, że podpisze ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich w latach 2007-2022. W tzw. trybie następczym skieruje ją też do Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja spotkała się z krytyką opozycji nie tylko w kontekście projektu, ale też samego prezydenta.

Polityczni przeciwnicy rządu twierdzą, że komisja będzie służyła do celów związanych z kampanią wyborczą. Zdaniem profesora Władysława Teofila Bartoszewskiego, który wypowiedział się w programie "Gość Wydarzeń" wszystko będzie polegało na tym, żeby "gonić króliczka, ale nie dogonić go". - Tym króliczkiem jest pan Donald Tusk. Tylko wcale ta komisja nie prowadzi do tego, żeby go pozbawić praw publicznych, tylko będzie wrażenie, że jednak coś jest na rzeczy - powiedział.

"Zagrożenie dotyczy Pawlaka i jego działalności jako wicepremiera"

Inne zdanie na ten temat ma Elżbieta Jakubiak, szefowa Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, która była gościem Agnieszki Gozdyry w poniedziałkowym wydaniu programu "Debata Dnia". Jej zdaniem nie będzie "ataku na Tuska".

- Jeśli jest jakieś zagrożenie, to ja uważam, że ono dotyczy Pawlaka i całej jego działalności jako wicepremiera - powiedziała. Dodała, że gdyby zasiadała w tej komisji, to jako pierwszego wezwałaby własnie jego.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Przy tej okazji przytoczyła sytuację sprzed lat. - Byliśmy na komisji specjalnej, zamkniętej i przesłuchiwaliśmy Pawlaka w sprawach dotyczących całości jego relacji z Rosją, a głównie tej umowy gazowej. Tam nie było odpowiedzi racjonalnej. Takiej wymaganej od premiera RP - opowiadała Jakubiak.

WIDEO: Powszechne szczepienia przeciw wirusowi HPV. Ruszają zapisy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap/polsatnews.pl