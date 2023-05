Beata Kempa ma problemy ze zdrowiem. "To kompletny dramat"

Eurodeputowana Beata Kempa wyznała, z jakim koszmarem mierzy się na co dzień. - To potężne, czasem galopujące migreny. Kompletny dramat - powiedziała "Super Expressowi". Jak dodała, dolegliwości sprawiły, że unika podróżowania samolotem.

Szacuje się, że na migrenę cierpi w Polsce nawet 8 milionów osób. Wśród nich znalazła się Beata Kempa z Suwerennej Polski. Wbrew temu, co niektórzy sądzą, nie jest to zwyczajny ból głowy.

- Współczuję każdemu, kto wpada w taki stan. Czasem jest tak, że jak np. przemawiam, to czuję potworny ból i zastanawiam się, czy dojdę do ławy poselskiej. Ci, którzy mnie obserwują, nawet nie wiedzą, z czym się zmagam. To jest kompletny dramat, nie jestem w stanie funkcjonować - powiedziała Kempa w rozmowie z "Super Expressem" w ramach programu "Politycy od kuchni".

Kempa przyznała, że jej problemy zdrowotne zdziwiły nawet profesora, który ją leczył.

Beata Kempa: Migrena powraca. To potworne bóle

Europosłanka stara się walczyć z chorobą, jednak nie zdołała dotąd uzyskać w pełni zadowalającego efektu. Problem powraca. Dzięki nowoczesnym lekom zdołała jednak nieco ograniczyć dolegliwości.

- Wcześniej bywało, że te migreny, potworne bóle, które mnie unieruchamiały, zdarzały się nawet 5-6 razy w miesiącu - przekazała przedstawicielka partii Suwerenna Polska.

Europosłanka stosuje też trening umiejętności odcięcia się od sytuacji stresowych. Te również mają pomagać łagodzić objawy.

Eurodeputowana przyznała, że choroba wiąże się koniecznością różnych wyrzeczeń. Przez migrenę nie może często latać samolotem. Gdy podróżuje w ten sposób, trasę "odchorowuje półtora dnia".

zdr/Super Express