Rzeszów: Powstała 103-metrowa kremówka papieska

Pod hasłem "Pamięć jest wdzięcznością serca" po raz 14. odbyła się w Rzeszowie akcja "Papieska Kremówka" - organizowana z okazji rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. W tym roku ciasto mierzyło 103 metry. Do jego przygotowania cukiernicy wykorzystali około dwóch ton składników. Kremówki zostały rozdane po mszy świętej.

Akcję co roku organizuje kościół Świętego Krzyża w Rzeszowie. To nie tylko forma nawiązania do rocznicy urodzin papieża Polaka, ale też upamiętnienie jego wizyty w Rzeszowie, która miała miejsce w 1991 roku.

Produkcja rozpoczęła się w środę od przygotowania ciasta francuskiego, które wymaga chłodzenia, wielokrotnego składania i wałkowania. W waniliowym kremie znalazły się rodzynki i rum.

W przygotowanie wydarzenia, upieczenie ciasta, dostarczenie surowców czy pomoc finansową zaangażowali się rzeszowscy rzemieślnicy i cukiernicy, m.in. z Cukierni Julian Orłowski & Kazimierz Rak i Cukierni - Piekarni Radosław Rak.

Z każdym rokiem kremówka jest o metr dłuższa. Tym razem miała ona 103 metry. Na ul. 3 Maja rozdanych zostało ok. 14 tys. porcji tego ciastka z kremem.

