"Chcesz być pełnoetatowym odstraszaczem mew?" - taką propozycję dostał Corey Grieveson i zgodził się na nią od razu. 18-latek chodzi po nadmorskim mieście w stroju orła i przegania ptaki, by te nie zabierały jedzenia turystom. "Po prostu szarżuję na mewy, kiedy je widzę" - mówi Corey.

18-letni Corey Grieveson pracuje w miasteczku North Yorkshire, gdzie zawodowo odstrasza mewy. Młody mężczyzna zarabia nawet 200 funtów dziennie, bo nie dość, że umożliwia spokojne jedzenie w restauracji to stał się także nadmorską atrakcją turystyczną.

Początki kariery odstraszacza mew

Właściciel punktu z frytkami Alex Boyd zdecydował się zatrudnić młodzieńca jako "żywego odstraszacza mew". Właściciel powiedział, że zachowanie ptaków stało się nie do zniesienia. Mewy uprzykrzały życie klientów, ponieważ zabierały im jedzenie z tacek. Próbowały dziobać ludzi, co uniemożliwiało spożycie posiłku.

Boyd próbował odstraszać ptaki sztucznymi orłami ustawionymi wokół knajpy, jednak mewy szybko zrozumiały, że atrapy nie stanowią dla nich żadnego zagrożenia.



"Więc rozmawiałem z Coreyem i powiedziałem: 'Czy chciałbyś pracować w sklepie przez zimę, a latem być pełnoetatowym odstraszaczem mew?' - przytacza wypowiedź Alexa Boyda The Mirror.



Chłopak zgodził się od razu, ponieważ, jak przyznał, chciał zająć się czymś co go wyróżni. Jego praca polega na odstraszaniu mew od klientów i pilnowaniu, by te nie kradły im jedzenia.



- Po prostu szarżuję na mewy, kiedy je widzę. Muszę też uważać, czy nie zbliżają się do ludzi, a kiedy to robią, biegnę na nie i odpędzam je - powiedział Corey.

Wielki orzeł atrakcją turystyczną

Turyści uwielbiają pracę zawodowego odstraszacza mew. Pozwala im to zjeść w spokoju posiłek, ale także przysparza im dodatkowych atrakcji. Wiele osób chce sobie zrobić zdjęcie z chłopakiem przebranym za wielkiego orła.



"Ludzie to uwielbiają. Podchodzą do mnie, prosząc o zdjęcia i tak dalej. Czuję się trochę jak celebryta" - stwierdził 18-latek.

Swoją pracę chłopak traktuje bardzo poważnie i często przekomarza się z klientami, że jest prawdziwym orłem.



"Kiedy przychodzą i rozmawiają z nim, wydaje z siebie odgłosy ptaków. Mówi: 'Nie mówię po angielsku, mówię jak orzeł'" - przytacza The Mirror.

Turyści okazują wdzięczność napiwkami

Wdzięczni wczasowicze bardzo często za obronę przed atakiem mew dziękują chłopakowi napiwkami.



"Kiedyś zarobiłem 72 funty na napiwkach w jeden dzień. To było przyjęcie weselne i wszędzie było pełno mew, które próbowały się do nich dostać. Poszedłem tam, wykonałem swoją pracę, a oni powiedzieli: 'To za opiekowanie się nami' - powiedział Grieveson.

Jednak jego praca to nie same plusy. 18-latek jest przekonany, że odganiane mewy próbują się na nim zemścić.



"W tej chwili nie zostawią mojego samochodu samego. Czyszczę go codziennie, a kiedy wracam, jest pokryty odchodami mew. Myślę, że próbują się zemścić" - zadeklarował.



"Już wcześniej mewy uderzały mnie skrzydłem w twarz" - dodał zawodowy odstraszacz mew.

kar/dsk/polsatnews.pl