- Skandaliczne słowa posłanki Barbary Bartuś nie doczekały się przeprosin. My nadal ich oczekujemy - powiedziała posłanka PO Agnieszka Pomaska. - Składamy wniosek do Komisji Etyki Poselskiej - dodała. To reakcja na wypowiedź o in vitro, które - zdaniem Bartuś - jest "produkcją człowieka". Wcześniej złożenie wniosku zapowiedziała Lewica.

- To nie jest metoda walki z bezpłodnością, to jest produkcja człowieka - powiedziała z sejmowej mównicy posłanka PiS Barbara Bartuś podczas debaty o sytuacji kobiet w Polsce. Na jej słowa zareagowały posłanki Koalicji Obywatelskiej.

ZOBACZ: "Produkcja człowieka". Posłanka PiS Barbara Bartuś o in vitro

- Skandaliczne słowa posłanki Bartuś nie doczekały się przeprosin. My nadal ich oczekujemy - wobec dzieci, rodziców, którzy są na tym świecie dzięki metodzie in vitro. My składamy wniosek do Komisji Etyki Poselskiej - powiedziała Agnieszka Pomaska z Platformy Obywatelskiej.

Wcześniej złożenie wniosku zapowiedziała Lewica.

Prośba do Witek. "Niech przedmiotem obrad będzie projekt o in vitro"

- Jednocześnie zwracamy się do pani marszałek [Elżbiety Witek - przyp. red.], by na najbliższym posiedzeniu Sejmu przedmiotem obrad był obywatelski projekt ustawy o in vitro. To jest wniosek, pod którym podpisało się pół miliona osób - dodała Pomaska. Chodzi o ustawę w sprawie refundacji procedury.

Stwierdziła też, że "im dłużej rząd PiS rządzi, sytuacja jest coraz gorsza".

WIDEO: KO odpowiada Barbarze Bartuś z PiS na słowa o in vitro

Jeśli Komisja Etyki Poselskiej stwierdzi, że doszło do naruszenia regulaminu, może: zwrócić posłance uwagę, udzielić upomnienia lub nagany.

Bartuś przeprasza urażonych

Barbara Bartuś w piątek odniosła się do ostrych reakcji na jej słowa. - Podczas wczorajszej debaty wcale nie odnosiłam się do dzieci - zapewniała i dodała, że "jeśli ktoś poprzez zmanipulowanie moich słów poczuł się urażony to przepraszam".

kg/ sgo/polsatnews.pl