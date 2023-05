Pan Adam ma 37 lat i mieszka w Szczecinie. Mężczyzna od urodzenia cierpi na czterokończynowe porażenie mózgowe. Ponieważ nie może samodzielnie funkcjonować, opiekuje się nim jego mama, pani Grażyna. Kobieta ma 68 lat i jest wdową.

- To jest nasza ciężka praca, matek dzieci z porażeniem mózgowym. Dopóki jest mały, wszystko jest w porządku, jakoś się dźwiga. Z chwilą, gdy dziecko rośnie, niestety, matce też lat przybywa, a też musi dźwigać. To nie jest chłop, który stanie na nogi i powie: ja idę do łóżka. A on swoje waży. Siłę bierze się z miłości. Miłość wszystko zwycięża – opowiada Grażyna Garbarczyk.

ZOBACZ: Niespodziewany gość w poranku Polsat News. "Osiedlowy monitoring"

Kobieta pokonywała kolejne trudności: najpierw chorobę syna, potem śmierć męża. Kolejny cios spadł na rodzinę, gdy okazało się, że pani Grażyna ma raka szyjki macicy.

- Dla mnie to był szok. Zawsze powtarzałam: „Boże, jesteś niesprawiedliwy. Wystarczy, że mam dziecko, to ty jeszcze mnie obarczasz taką chorobą”. Było pytanie: „dlaczego ja?”. Ale później się zastanowiłam, że to nie tylko ja. W przychodni widzisz pełno młodych ludzi. Czasami człowiek się boi: nie daj Boże, jakby coś się stało, gdybym umarła. Co ten dzieciak zrobi beze mnie? On widzi po mnie, że mi coś dolega. I pyta: „co ci jest? Uspokój się, wyluzuj się”. A potem… zaczyna mi opowiadać żarty. Tak mnie pociesza, cały czas. Teraz zaczął malować dla mnie – tłumaczy pani Grażyna.

Wydatki przekraczają rodzinny budżet

Obrazy namalowane ustami pan Adam sprzedaje przez internet. Pieniądze zarobione w ten sposób mężczyzna chce przeznaczyć na kosztowną rehabilitację i leki dla swojej mamy. Obecne wydatki przekraczają rodzinny budżet, który wynosi łącznie około 4,5 tysiąca złotych.

- Niestety, po opłaceniu wszystkich mediów zostaje nam tyle, że albo dwa tygodnie żyjemy w miarę, albo dzielimy to. Gdzie rehabilitacja? Gdzie to wszystko? Nie ma. Nie stać nas. Chcesz cokolwiek kupić, to zastanawiasz się, czy masz kupić paprykę, czy iść kupić dwa ziemniaki – przyznaje Grażyna Garbarczyk.

ZOBACZ: "Produkcja człowieka". Posłanka PiS Barbara Bartuś o in vitro

Sytuacja byłaby jeszcze gorsza, gdyby nie praca, którą pan Adam wykonuje w Zakładzie Aktywności Zawodowej we wsi Dobra koło Szczecina. Mężczyzna pracuje tam już od dziesięciu lat.

- Po pierwsze odpowiada za komunikację między wydziałami, a jest ich osiem, oraz między wydziałami a administracją, przewożąc różne rzeczy. I dba o podłogi w naszym zakładzie, to jest 3500 metrów powierzchni płaskich, które muszą być przez niego wyczyszczone. Adam jest punktualny, bardzo precyzyjny, dokładny, pozytywny, optymistyczny, zawsze chętny do pracy – zachwala Maria Kurek z Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej koło Szczecina.

- Najważniejsze, żeby mama była zdrowsza, żebym mamie pomógł. Nikt mnie nie kocha jak mama – podkreśla pan Adam.

Jeżeli chcą Państwo pomóc rodzinie, redakcja "Interwencji" prosi o kontakt: 22 514 41 26 lub interwencja@polsat.com.pl.

Materiał wideo można zobaczyć TU.

WIDEO: Posłanka PiS o in vitro: Produkcja ludzi Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Igor Sokołowski/"Interwencja"