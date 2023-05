Niespodziewany gość w poranku Polsat News. "Osiedlowy monitoring"

Chociaż tego gościa do poranka Polsat News nikt nie zapraszał, to był bardzo mile widziany. - To jest sokół, który patroluje ulice Warszawy - śmiała się prowadząca Małgorzata Świtała, a prezenterka prognozy pogody Klaudia Kroczka, zażartowała, że to "osiedlowy monitoring", kiedym ku zaskoczeniu wszystkich w kadrze warszawskiej pogodowej kamery Polsat News zapozował sokół.