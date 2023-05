W Sejmie doszło do awantury o tajemnicze obiekty pojawiające się nad Polską. Opozycja krytykowała Mariusza Błaszczaka. - Nawet jakby coś panu w tej chwili spadło, to i tak by pan nie zauważył - mówił do ministra Krzysztof Paszyk. Wicepremier odpowiedział, że to "żenująco niski" poziom.