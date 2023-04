Bogusław Sonik jest wśród posłów KO, którzy jesienią nie znajdą się na jej listach wyborczych - podała w środę Interia. Polityk znany jest m.in. ze swoich antyaborcyjnych poglądów. Zamierza jednak startować do parlamentu. Czy w Koalicji dojdzie do podziału? O to Sonika zapyta Piotr Witwicki w piątkowym "Gościu Wydarzeń".