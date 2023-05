"Uwaga, atakujące wrony!" - za pomocą czerwonych znaków z tym napisem ostrzegani są teraz mieszkańcy Drezna przed agresywnymi ptakami, które mogą założyły gniazda w pobliżu parlamentem Saksonii.

Atak wron w Dreźnie. 39-latka w szpitalu

Funkcjonariusze poinformowali w środę, że dzień wcześniej ranna została tam 39-letnia kobieta, która z urazem głowy trafiła do szpitala. Kobieta była w grupie przechodniów zaatakowanych przez wrony.

W rozmowie z "Bildem" rzecznik parlamentu potwierdził, że ochrona budynku zarejestrowała kilka podobnych ataków tych ptaków na przechodzących w pobliżu ludzi.

- Teraz wrony padlinożerne mają młode, które są jeszcze w gnieździe. Gdy tylko potencjalny wróg odważy się zbliżyć do młodych, wrony próbują odstraszyć go pozorowanymi atakami. Jednak może to również prowadzić do prawdziwych ataków – wyjaśnił w rozmowie z "Bildem" Matthias Hendel z ogrodu zoologicznego w Dreźnie.

Gestern Morgen haben Krähen mehrere Passanten auf dem Gehweg in #Dresden attackiert. Eine Frau erlitt eine Kopfverletzung und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.



Diese und weitere Meldungen der Polizeidirektion Dresden: https://t.co/YDuizGBrRy pic.twitter.com/n4pcnqXOaS — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) May 24, 2023

Atak wron w Warszawie

Podobną historią w mediach społecznościowych podzieliła się mieszkanka warszawskiej Białołęki. Pani Anna na jednej z grup zszerzających mieszkańców opisała jak przy ul. Strumykowej, spacerując z psem, została zaatakowana przez dwie wrony. "Atakowały mnie i średniej wielkości pieska" – napisała.

Kobieta uciekając przed atakującymi ją w głowę ptakami, potknęła się. Pani Anna napisał, że do domu wróciła zakrwawiona a następnie udała się do lekarza. "Jestem po szczepieniu przeciwko tężcowi. I jeszcze dwie dawki w odstępach miesięcznych" – dodała.

pgo/dk