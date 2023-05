Burza po słowach księdza. Mówił o zachowaniu dzieci i rodziców podczas mszy

Ksiądz Daniel Wachowiak z archidiecezji poznańskiej to najpopularniejszy duchowny na polskim Twitterze.

Księża / osoby duchowne na Twitterze w kwietniu 2023 roku i ich rzeczywiste dotarcie (suma wyświetleń tweetów).



🥇 @DanielWachowiak 1,7 mln wyświetleń

🥈 @Janusz1967 787 tys. wyświetleń

🥉 @IsakowiczZalesk 712 tys. wyświetleń



Pozostałe miejsca powyżej 100 tys. dotarcia:… pic.twitter.com/uNzrT7i3Qp — 🔍 Emocje w sieci (@emocjewsieci) May 15, 2023

Ksiądz często zabiera w mediach społecznościowych głos na aktualne tematy. Ostatnio wypowiedział się na temat dzieci przeszkadzających we mszy i ich rodziców.

W krótkim wideo zamieszonym na Twitterze opowiadał o przygotowaniach do sprawowania mszy świętej. - Przygotowałem słowo Boże, wiem, co chce powiedzieć, przemodliłem to w Duchu Świętym, ale nie wiem, co mnie za chwilę spotka. Może jakieś nagle biegające dziecko i to mnie rozproszy. Jestem facetem, zgubię się w homilii. (...) Jestem mężczyzną, który łatwo może się rozproszyć - powiedział.

O jednym z wielu psychosomatycznych elementów w życiu księdza, w czasie sprawowania przez niego Mszy Świętej. pic.twitter.com/arfEYycwtN — ks. Daniel Wachowiak (@DanielWachowiak) May 20, 2023

"Dzieciocentryzm"

Następnie duchowny postanowił odpowiedzieć jednej z internautek, która opowiedziała o zachowaniu innego księdza, który przemawiając z ambony podczas mszy, kazał jej wyjść z kościoła, ponieważ jej dwuletnia córka biegała dookoła ławek podczas kazania.

ZOBACZ: Ksiądz Piotr Jarosiewicz o tym, kiedy śnią się zmarli. "Pomagajmy, ile możemy"

Według księdza rodzice, którzy nie potrafią zapanować nad swoimi pociechami wyznają "dzieciocentryzm".

"W przeżyciu mszy najbardziej przeszkadzają rodzice, którzy nie reagują, gdy powinni zareagować. Rodzice, dla których dzieciocentryzm wyparł zrozumienie tego, jak ważna jest Liturgia i jak trudno głosi się i słucha się Słowa" - stwierdził.

Po raz enty zachęcam do lektury https://t.co/3Ap8kLwWTM W przeżyciu Mszy najbardziej przeszkadzają rodzice, którzy nie reagują, gdy powinni zareagować. Rodzice, dla których dzieciocentryzm wyparł zrozumienie tego, jak ważna jest Liturgia i jak trudno głosi się i słucha się Słowa. https://t.co/dcmQxOLnbH — ks. Daniel Wachowiak (@DanielWachowiak) May 20, 2023

"Przecież i tak nikogo nie obchodzi to biadolenie księdza z ambony" - odpisał mu jeden z internautów.

To stwierdzenie również spotkało się z odpowiedzią duchownego. "Tak, tam, gdzie księdzu nie zależy i gada mową-trawą, tam biegające dziecko nikogo nie rozproszy, a przyniesie wręcz sympatię. Tam, gdzie i księdzu, i wiernym zależy na głoszeniu oraz słuchaniu treściwego Słowa, tam potrzebne jest skupienie, a nie parada rodzica z dzieckiem" - napisał ks. Daniel Wachowiak.

Tak, tam, gdzie księdzu nie zależy i gada mową trawą, tam biegające dziecko nikogo nie rozproszy, a przyniesie wręcz sympatię. Tam, gdzie i księdzu, i wiernym zależy na głoszeniu oraz słuchaniu treściwego Słowa, tam potrzebne jest skupienie a nie parada rodzica z dzieckiem. https://t.co/IL6xhb0elh — ks. Daniel Wachowiak (@DanielWachowiak) May 20, 2023

Słowa księdza podzieliły internautów. Jedni uważają, że jego wpisy zniechęcają ludzi do uczestnictwa w nabożeństwach, inni przyznają mu rację, wskazując, że dzieci od małego trzeba uczyć prawidłowych zachowań, również w kościele.

Komunia jako okazja do "szpanu"

To jednak nie koniec. Kilka godzin później duchowny postanowił zabrać głos na temat trwających pierwszych komunii świętych.

ZOBACZ: Pionki. 80-letni ksiądz pobity na ulicy w biały dzień. Wracał od chorych

"Ilość artykułów przedstawiających I Komunię Św. w sposób odpychający, wręcz nieludzki jest w tym roku ogromna. Ruszyła jakaś antyteistyczna wajcha mająca obrzydzić to święto. Niektórym wszystko, co katolickie już tak przeszkadza, że walka z wiarą staje się niebezpieczną chorobą" - napisał.

Ilość artykułów przedstawiających I Komunię Św. w sposób odpychający, wręcz nieludzki jest w tym roku ogromna. Ruszyła jakaś antyteistyczna wajcha mająca obrzydzić to święto. Niektórym wszystko, co katolickie już tak przeszkadza, że walka z wiarą staje się niebezpieczną chorobą. — ks. Daniel Wachowiak (@DanielWachowiak) May 22, 2023

"Zdarzają się tacy, którzy traktują I Komunię nie jak wydarzenie duchowe, ale okazję do szpanu. Księża jednak, mimo, że nie są w stanie wyeliminować takich przypadków, nie powinni infantylizować komunijnych Mszy. Prostota bez wierszyków, solówek, laurek. To Golgota nie akademia" - dodał w kolejnym wpisie.

Zdarzają się tacy, którzy traktują I Komunię nie jak wydarzenie duchowe, ale okazję do szpanu. Księża jednak, mimo, że nie są w stanie wyeliminować takich przypadków, nie powinni infantylizować komunijnych Mszy. Prostota bez wierszyków, solówek, laurek. To Golgota nie akademia. — ks. Daniel Wachowiak (@DanielWachowiak) May 22, 2023

WIDEO: Jan Grabiec w "Graffiti": Morawiecki tego nie mówi, ale jest nadwyżka w budżecie na 60 mld Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ml/ Polsatnews.pl