Do zdarzenia doszło w piątek około godz. 13 w miejscowości Pionki (woj. mazowieckie).

80-letni ksiądz Leon Czerwiński został zaatakowany, przewrócony na ziemię i pobity przez nieznanego sprawcę na wysokości boiska Zespołu Szkół Średnich, od strony Al. Królewskiej - poinformowała Diecezja Radomska.

Ksiądz wracał od chorych

Ksiądz ubrany w strój duchowny, komżę i stułę wracał na plebanię po odwiedzeniu chorych, do których szedł z Najświętszym Sakramentem.

"Dla sprawcy ten fakt ani to, że atakuje starszą, 80-letnią osobę, nie miały znaczenia. Być może zrobił to tylko dlatego, że był to ksiądz, osoba duchowna" - napisał w oświadczeniu ks. Mariusz Wincewicz, proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Pionkach.

Po ataku ksiądz z widocznymi obrażeniami zewnętrznymi trafił do szpitala na badania. Obecnie wraca do zdrowia w domu.

Sprawa została zgłoszona na policję. Trwają poszukiwania sprawcy napaści.

Proboszcz parafii zaapelował do ewentualnych świadków zdarzenia o kontakt z miejscowymi funkcjonariuszami. "Prosimy Boga o zdrowie dla kapłana oraz o nawrócenie i opamiętanie dla sprawcy" - czytamy w oświadczeniu.

Ks. kan. Leon Czerwiński był pierwszym proboszczem parafii NMP Królowej Polski w Pionkach i jej budowniczym. Po przejściu na emeryturę w 2018 r. został w tej parafii jako rezydent.

