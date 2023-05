- Rodzice też muszą rozwijać się tak jak chcą. Nie chcemy dylematów "młodość w niedostatku, czy starość w samotności" - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że w nowej odsłonie programu "Maluch Plus" powstanie 100 tys. miejsc w żłobkach. Ma też pytanie do Donalda Tuska.

- Pamiętamy słowa Donalda Tuska: "Dla państwa najtańsza jest rodzina bez dzieci". Dla mnie tamte słowa to wielki wstyd. To potwierdza też jego myślenie o dzieciach jako o udręce. Tymczasem "Maluch Plus" to jeden z najważniejszych programów naszego rządu - powiedział premier.

Morawiecki: Dzięki "500 plus" zakończyły się zakupy "na kreskę"

Podkreślił, że dzięki programowi 500 plus zakończyły się zakupy "na zeszyt, na kreskę" w bardzo wielu sklepach w Polsce. - Ten program pozwoli jeszcze bardziej rozwijać polskie dzieci, ponieważ to właśnie dzięki niemu bardzo wiele skorzystało z dodatkowych zajęć i rozwija swoje talenty - dodał.

Podkreślił także, że rozwój potencjału dzieci musi iść w parze z rozwojem rodziców. - Nie chcemy, aby myślenie było zamknięte w dylemacie: młodość w niedostatku, czy starość w samotności - stwierdził. - Rodzice też muszą rozwijać się tak jak chcą. My chcemy pogodzić te dwa wielkie wspaniałe wymiary ludzkiego życia.

Morawiecki: Rodzice mogą inaczej myśleć o przyszłości

- To wielki skok milowy, który pozwala rodzicom inaczej myśleć o swojej przyszłości - mówił premier, ogłaszając otwarcie kolejnego żłobka. - To zobowiązanie na przyszłość. Mamy już nie tylko 80 tys. miejsc w żłobkach, ale 230 tys., a w kolejnej odsłonie "Maluch Plus" budowanych jest około 100 tys. miejsc - wyliczał.

Stwierdził, że w Polsce dokonała się "wielka rewolucja godnościowa". - Czymże jest godność jeżeli nie ma czego do garnka włożyć? Dzisiaj tamte czasy, paskudne czasy odeszły do przeszłości. Dobrze, żeby wszyscy ten kontrast zobaczyli - ten negatyw i ten dzisiejszy pozytyw -mówił.

- Czy to tak trudno rozumieć? Panie Donaldzie? To dzięki naszym programom społecznym, ludzie mogli pójść do pracy - dodał, komentując statystyki.

nb / map/polsatnews.pl