Podczas konwencji doszło do zmiany nazwy partii - z Solidarnej Polski na Suwerenną Polskę. Na spotkaniu przedstawiono także propozycje programowe. - Zrobiliśmy dużo dobrego dla Polski i Polaków - przekazał polityk partii Michał Wójcik.

Partia Solidarna Polska od teraz to Suwerenna Polska. Zmianę ogłoszono w trakcie konwencji ugrupowania w Warszawie, która rozpoczęła się po godzinie 13:30. Podczas niej przedstawiono propozycje programowe ugrupowania Zbigniewa Ziobry.

- Suwerenność Polski jest dziś zagrożona najbardziej od czasów komunizmu - przekazał Zbigniew Ziobro. - Z jednej strony jest Rosja, z drugiej lewicowe szaleństwa Zachodu - dodał.

- Musimy bronić suwerenności przed niemieckimi kolaborantami w Polsce. Jeśli się poddamy, będziemy mieć posłuszną Tuskowi sitwę. Niemka - Ursula von der Leyen - namaściła już Tuska. Możemy się temu przeciwstawić - powiedział minister sprawiedliwości. - Dlatego powołujemy Suwerenną Polskę - dodał.

"Nie chcemy armii UE z niemieckim generałem"

- Mówimy twarde "nie" tym, który chcą nam zabrać niepodległość - stwierdził Ziobro. - "Nie" mówimy także tym, który chcą z Brukseli decydować o naszych sprawach - przekazał.

- Za wschodnią granicą dochodzi od aktów agresji, dlatego wspólnie z PiS budujemy polską armię. W tym jest wielka zasługa Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka - powiedział Ziobro. - Robimy to także dlatego, że znamy polską historię - dodał.

Minister sprawiedliwości przekazał, że "chcemy silnej Polski w NATO". - Nie chcemy armii UE z niemieckim generałem - przekazał.

- To my mieliśmy rację, mówiąc, że UE nie wypłaci Polakom środków z KPO - przekazał wiceminister Michał Wójcik. - UE od miesięcy bawi się tym. Upokarza nasze społeczeństwo, ich urzędnicy kłamią mówiąc, że chodzi o praworządność. To wielka ściema, chodzi o władze - dodał.

- Jeśli dopuścicie tych wariatów z opozycji do władzy, oddadzą suwerenność szaleńcom z Brukseli. Pamiętajcie, suwerenność to serce narodu. Odpowiadamy za to przed Panem Bogiem i przed wszystkimi pokoleniami Polaków - kontynuował Wójcik.

- Chcemy odebrać Unię Europejską "eurokratom" - przekazał Janusz Kowalski. - Oni chcą polskiego ubóstwa. Chcą odebrać Polsce suwerenność - dodał.

Kaczyński o zmianie nazwy partii: W momencie kampanijnym jest mocno ryzykowna

Rzecznik PiS Rafał Bochenek wyjawił, co Jarosław Kaczyński uważa o zmianie nazwy na "Suwerenna Polska". Prezes Prawa i Sprawiedliwości odbył w tej sprawie rozmowę z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą.

- Kaczyński twierdzi, że nazwa ma znaczenie, zwłaszcza jeśli jest to nazwa rozpoznawalna i jej zmiana w takim de facto kampanijnym momencie jest mocno ryzykowna, ale to jest oczywiście decyzja kierownictwa naszego mniejszego koalicjanta - przekazał rzecznik partii.

