Policyjni lotnicy z Warszawy przetransportowali serce przeznaczone do przeszczepu dla 66-letniego pacjenta - poinformowała Komenda Główna Policji. Narząd został dostarczony helikopterem Black Hawk z województwa świętokrzyskiego do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. "Tradycyjny" transport karetką zająłby cztery godziny. Dzięki wykorzystaniu helikoptera policji wystarczyła godzina.