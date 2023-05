W poniedziałek "Gościem Wydarzeń" był premier Mateusz Morawiecki, który został zapytany o krytykę Solidarnej Polski pod swoim adresem.

Szef rządu powiedział, że jest "w stanie dużo wybaczyć koalicjantom". - Nasze zwycięstwo jest sto pięćdziesiąt razy ważniejsze niż moje samopoczucie, które zresztą czasami jest nawet lepsze jak przeczytam parę tych tweetów ze strony Solidarnej Polski. Proszę mi wierzyć, tak do tego podchodzę - mówił premier.

Morawiecki dopytywany, jak podchodzi do reformy sądownictwa, stwierdził, że "nie wyszła im ta reforma sądownictwa za bardzo". - Oddaliśmy to niestety w ręce Solidarnej Polski i wyszło im, jak wyszło - zauważył.

Ziobro odpowiada Morawieckiemu

We wtorek na słowa premiera zareagował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

"Premierze, pełna zgoda, że reforma sądownictwa nie wyszła w pełni tak jak wspólnie chcieliśmy. Tyle że - przypomnę - najpierw zablokowały ją weta prezydenta. A potem unijny szantaż, którym od lat tłumaczy Pan brak swojej zgody na dalszą reformę sądownictwa" - napisał Ziobro na Twitterze.

"Apel do mnie o podjęcie zmian w sądownictwie przyjmuję w dobrej wierze" - stwierdził.

Dodał, że "jeszcze raz" przesyła premierowi "pakiet reform sądownictwa, gotowych do uchwalenia od przeszło czterech lat".

Premierze @MorawieckiM pełna zgoda, że reforma sądownictwa nie wyszła w pełni tak jak wspólnie chcieliśmy. Tyle że - przypomnę - najpierw zablokowały ją weta prezydenta. A potem unijny szantaż, którym od lat tłumaczy Pan brak swojej zgody na dalszą reformę sądownictwa. Apel do… pic.twitter.com/TRnJ3w99TX — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) May 16, 2023

Ziobro odpowiada: Od początku przed tym przestrzegałem

"Cieszę się, że wreszcie przyjął Pan do wiadomości, że szantaż pieniędzmi z KPO służy do blokowania zmian w sądownictwie. Od początku przed tym Pana przestrzegałem. Podobnie jak przed warunkowością i Fit For 55. Uległość wobec Unii to m. in. dalsza degrengolada w sądownictwie, brak obiecanych pieniędzy i ograniczanie polskiej suwerenności" - uznał minister.

"Pokażmy charakter i wreszcie przeprowadźmy gotowe od dawna projekty" - dodał.

Odniósł się także do innych słów premiera. "W pełni zgadzam się również, że nasze zwycięstwo jest '150 razy ważniejsze niż Pańskie samopoczucie', dodam również - moje. Teraz mamy ostatnią szansę, by to wszystko naprawić. Razem nam się uda. Bo tylko prawdziwie Zjednoczona Prawica przyniesie Polsce zwycięstwo" - apelował Ziobro.

Do wpisu minister dołączył również zdjęcie. "Pakuję do koperty projekty i przesyłam Panu. Jednocześnie proszę, by wycofał się Pan ze zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym napisanych we współpracy z Brukselą. Już nie tylko Suwerenna Polska, ale nawet prezydent, uważają, że zmiany te łamią polską Konstytucję. A do tego zamiast przyśpieszyć, spowolnią postępowania" - napisał Ziobro w "post scriptum".

msm/dk/polsatnews.pl/Polsat News