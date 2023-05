- To ogromna radość móc porozmawiać z naszymi seniorami. Najważniejszą rzeczą jest solidarność międzypokoleniowa - musimy wobec naszych babć i dziadków odczuwać wdzięczność za to, co zrobili dla nas osobiście oraz dla całego społeczeństwa - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej po zakończonym posiedzeniu Rady Ministrów.

- Będziemy umacniać w kolejnych latach i znacznie zwiększać środki na program "Senior+", żeby tych aktywności było coraz więcej. Solidarność międzypokoleniowa to także przeznaczenie z budżetu państwa jak największych środków dla seniorów - stwierdził Morawiecki.

Jak podkreślił, "najważniejszym zadaniem wobec seniorów jest to, żeby przeznaczać ze wspólnej puli jak najwięcej środków". - Od dzisiaj Rada Ministrów przyjęła 14. emeryturę jako stałe świadczenie dla wszystkich emerytów - przekazał premier.

Morawiecki: Zwołałem dodatkowe posiedzenie rządu

Zapytany o projekt waloryzacji świadczenia 500 plus, Morawiecki powiedział: - Na środę zwołałem dodatkowe posiedzenie rządu ws. harmonogramu realizacji propozycji ogłoszonych podczas konwencji PiS.

- Mamy bardzo ściśle zaplanowane działania w tym zakresie, harmonogram rozpisany na kolejne miesiące, wdrożenie tej waloryzacji (świadczenia 500 plus - red.) - dodał.

Szef rządu pytany o propozycję Donalda Tuska, by waloryzację wprowadzić od 1 czerwca br. Morawiecki powiedział, że wdrożenie nie powinno zwiększać inflacji. - Dlatego zaplanowaliśmy wdrożenie tego świadczenia na moment, kiedy inflacja będzie mocno spadała, i jest to naturalny moment - od 1 stycznia przyszłego roku - stwierdził.

