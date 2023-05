Incydent wydarzył się w środę w domu opieki w mieście Cooma, około 300 km na południowy zachód od Sydney. Zajście zostało zarejestrowane przez kamery policyjne.

Patrol otrzymał zgłoszenie po godz. 16:00 lokalnego czasu o "jednym z mieszkańców z nożem".

Australia. Policja użyła paralizatora wobec 95-latki w domu opieki

"Dochodzenie w sprawie poważnego incydentu zostało wszczęte po tym, jak starsza kobieta doznała obrażeń podczas interwencji" - przekazała policja, dodając, że kobieta zabrano do szpitala w stanie krytycznym. Jej stan zdrowia jest monitorowany. W szpitalu przy łóżku kobiety czuwa rodzina.

CNN informuje, że w trakcie interwencji policji kobieta, która na co dzień porusza się przy pomocy chodzika miała przy sobie nóż i nie chciała go oddać pomimo wezwań policjantów. Gdy zaczęła zbliżać się do funkcjonariusza, mężczyzna zdecydował się na użycie paralizatora. Upadając 95-latka uderzyła się w głowę.

Okoliczności interwencji policjantów wobec 95-latki wyjaśnia policja. - Jeżeli doszło do przekroczenia granicy, dojdzie do zmiany statusu dochodzenia z wewnętrznego na kryminalny - podkreślił zastępca komisarza miejscowej policji Petter Cotter. Śledczych interesuje, co przyczyniło się do poczucia "zagrożenia" u policjanta, a w konsekwencji do użycia paralizatora wobec pensjonariuszki.

Oburzenie lokalnej społeczności

Peter Cotter poinformował, że kobieta "zbliżała się w wolnym tempie" w kierunku interweniującego policjanta. "Nie mogę zrozumieć, co działo się w głowie funkcjonariusza, że uznał za konieczne użycie paralizatora" - przyznał.

Według mediów 95-letnia pensjonariuszka cierpi na demencję. Kobieta mieszka od pięciu lat w domu opieki. Cotter dodał, że zdarzenie zarejestrowały dwie policyjne kamery. Nagrania jednak nie zostaną opublikowane, ponieważ "nie jest to w interesie publicznym".

Ośrodek opieki nad osobami starszymi Yallambee Lodge potwierdził, że doszło do incydentu, lecz nie podał dodatkowych szczegółów. Incydent oburzył lokalną społeczność.

mak/zdr/CNN