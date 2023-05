Do dramatycznych wydarzeń doszło w poniedziałkowy poranek w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Ciężko ranny został policjant, który z raną postrzałową trafił do szpitala.

Według wstępnych ustaleń, policjant postrzelił się w głowę. Po tragicznym zdarzeniu, funkcjonariusz został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do pobliskiego szpitala. O zdarzeniu poinformował portal gorzowianin.com.

Stan mężczyzny był bardzo ciężki, lekarze walczą o jego życie.

Polsatnews.pl skontaktował się z rzecznikiem prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, jednak dowiedzieliśmy się, że policja nie udziela żadnych informacji na temat zdarzenia do czasu zakończenia czynności prokuratorskich.

- Na ten moment nie komentujemy sprawy - powiedział podinspektor Marcin Maludy.

ZOBACZ: Dworek. Dramatyczny wypadek na drodze nr 7. Spowodował go pijany kierowca busa

Na miejscu zdarzenia trwają prace policjantów śledczych i gorzowskiej prokuratury. Nie wiadomo, czy był to nieszczęśliwy wypadek czy też celowe działanie mężczyzny.

- Nie udzielamy komentarzy. To wszystko, co mam w tej chwili do powiedzenia - stwierdził Łukasz Gospodarek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, cytowany przez "Gazetę Lubuską".

WIDEO: Atak nożownika w domu dziecka. Matka o pierwszych minutach po ataku Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mjo/kg/ Polsatnews.pl