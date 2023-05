Do placówki przy ul. Pułaskiego we Wrocławiu zgłosiła się na początku maja w piątek nieznajoma nikomu kobieta, nie będąc osobą uprawnioną, podczas próby odbioru nieswojego dziecka z przedszkola podała imię czteroletniego chłopca.

Akurat tego dnia na miejscu nie działał monitoring, więc gdy incydent zgłosiły na policję nauczycielki, funkcjonariusze mieli utrudnione zadanie w ustaleniu tożsamości kobiety.

KMP we Wrocławiu Portret pamięciowy poszukiwanej kobiety

- Na podstawie zeznań jednej z opiekunek, która bardzo dobrze zapamiętała rysopis kobiety, przy udziale biegłego rysownika sporządzono poniższy portret pamięciowy - informuje Zespół Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Według relacji Aleksandry Freus z wrocławskiej komendy, kobieta ma około 30-40 lat, grzywkę i ciemne włosy do ramion.

Ojciec dziecka: Chciała go uprowadzić

Jak podaje Radio Wrocław, miejscy urzędnicy zapewniają, że procedury bezpieczeństwa zadziałały i chłopiec uniknął zagrożenia. - Dla pewności rozesłaliśmy jednak pismo do wszystkich placówek, by przyjrzały się swoim regulacjom i przypomniały o nich pracownikom - powiedział Marcin Miedziński z departamentu edukacji wrocławskiego magistratu w rozmowie z rozgłośnią.

- Dostaliśmy informację przy odbiorze dziecka, że chwilę wcześniej była jakaś pani, tak naprawdę znikąd, bo ani my jej nie znamy, ani w przedszkolu też nikt jej nie widział wcześniej, no i przyszła, wskazała palcem konkretne dziecko, nasze dziecko i go chciała że tak powiem, uprowadzić - uważa ojciec chłopca, do którego dotarła reporterka wrocławskiego radia.

ZOBACZ: Czterolatek zniknął z przedszkola. Poszedł na zakupy po słodycze

- Dziecko powiedziało, że nie zna tej pani, nauczycielka powiedziała, że dziecka nie wyda w takim razie, no i ta pani się "ulotniła". Wyszła z przedszkola, nie wskazywało to na jakąś pomyłkę, bo próbowałaby to jakoś wyjaśnić - stwierdził rodzic. - Nikt by sobie nie zdawał sprawy, że takie rzeczy się dzieją. Chodzi o place zabaw, to się może zdarzyć wszędzie - przestrzegał.

Osoby, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na ten temat bądź rozpoznają wizerunek kobiety ze zdjęcia, proszone są o kontakt z najbliższą jednostka Policji bądź z dyżurnym Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec pod nr tel. 47 87 143 44, 47 87 139 43.

map/polsatnews.pl