W nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie przypuścili zmasowany atak rakietowy na Ukrainę. Wystrzelili kilkanaście pocisków manewrujących, w tym sześć hipersonicznych.

Sprzeczne informacje Moskwy i Kijowa

Strona ukraińska podała, że jej obrona powietrzna strąciła 18 pocisków Rosjan, w tym dziewięć Kalibr wystrzelonych z okrętów na Morzu Czarnym, trzy pociski z systemu S-400/Iskander-M oraz sześć hipersonicznych Kindżałów wystrzeliwanych z samolotów MiG-31K.

Kilka godzin później Kreml poinformował o zniszczeniu w Kijowie istotnego elementu obrony powietrznej Ukrainy. "Rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że podczas nocnego ostrzału przy pomocy pocisku hipersonicznego Kindżał zniszczony został amerykański system Patriot stacjonujący w Kijowie" - podał w poniedziałek Reuters, powołując się na komunikat rosyjskiego resortu obrony.

Proszona o odpowiedź w tej sprawie strona ukraińska nie rozwiała żadnych wątpliwości. "Zostawmy to bez komentarza. Nie będziemy komentować rosyjskich źródeł" - powiedział rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat, cytowany przez Interfax-Ukraina.

CNN: Patriot trafiony. Ocena uszkodzeń

Jeszcze we wtorek wieczorem dziennikarze CNN dotarli do swoich informatorów, którzy potwierdzili, że w Kijowie doszło do uszkodzenia amerykańskiego sprzętu. "System obrony powietrznej Patriot produkcji amerykańskiej został prawdopodobnie uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego" - donosi stacja, powołując się na jednego z urzędników.

Waszyngton stara się ocenić skalę zniszczeń. Inny z amerykańskich urzędników przekazał CNN, że uszkodzony miał zostać jeden z komponentów baterii.

Teraz istotnym jest odpowiedź na pytanie, czy uszkodzone elementy można będzie naprawić na Ukrainie, czy też system będzie musiał opuścić swój posterunek.

Drugi ze scenariuszy - według ekspertów - oznaczałby znaczne osłabienie potencjału obronnego w przypadku kolejnych zmasowanych ataków.

Ukraińcy dysponują dwiema bateriami Patriot. Jedną przysłali im Amerykanie, a drugą Niemcy i Holendrzy. Nie wiadomo, w którą uderzyli Rosjanie.

ap/pgo/polsatnews.pl