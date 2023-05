"Jasnowidz z Człuchowa" w swoich medialnych wypowiedziach wielokrotnie mówił o bliskich kontaktach z funkcjonariuszami policji. Jackowski wspominał setki spraw, w których to miał pomóc np. w znalezieniu osoby poszukiwanej.

Na sprawę zupełnie inaczej patrzyli jednak przedstawiciele policji. W oficjalnych komunikatach nie wspominano o udziale Krzysztofa Jackowskiego w rozwiązywaniu spraw oraz negowano skuteczność podpowiedzi pochodzących od jasnowidzów.

- W 2000 roku w Biurze Koordynacji Służby Kryminalnej wykonano dość obszerną analizę kilkuset przypadków, w których policja sprawdzała informacje przekazywane przez jasnowidzów. Okazało się wówczas, że skuteczność jasnowidzów jest liczona w granicach błędu statystycznego - mówił w rozmowie z Interią ówczesny rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, Mariusz Sokołowski.

Zmiana stanowiska

Okazuje się, że oficjalne stanowisko policji w sprawie współpracy z Krzysztofem Jackowskim uległo zmianie. Obecny rzecznik KGP inspektor Mariusz Ciarka, w rozmowie z Wirtualnemedia.pl przyznał, że funkcjonariuszom zdarza się korzystać z podpowiedzi profety.

- Policja korzysta z różnych źródeł informacji. Staramy się wyczerpać wszelkie możliwości, zdarza się, że weryfikujemy informacje przekazywane przez jasnowidza najczęściej rodzinie osoby poszukiwanej. Nadmieniam, że nigdy nie gromadzono danych w zakresie współpracy jednostek Policji z jasnowidzami poprzez dokumentowanie ich np. w formie rejestru - stwierdził.

Na słowa rzecznika prasowego Komendanta Głównego Policji zareagował sam zainteresowany. Krzysztof Jackowski przyznał, że rozumiał dotychczasowe stanowisko i nie miał o to żalu.

Jak byłem młodszy, mniej doświadczony, miałem żale do policji, ale życie powoduje, że człowiek dojrzewa. Gdyby pan Mariusz Ciarka powiedział coś odwrotnego, ja bym to zrozumiał. Policja to instytucja, a to, co ja robię jest na pograniczu ogólnie pojętego zabobonu - skomentował.

Sukcesy Krzysztofa Jackowskiego

Najpopularniejszy jasnowidz w Polsce wielokrotnie podkreślał swoje zasługi w setkach spraw prowadzonych przez policję. Mówił między innymi o odnalezieniu 700 ciał i rozwiązaniu ponad tysiąca spraw.

Jackowski przypisuje sobie zasługi w rozwiązywaniu najbardziej medialnych śledztw w Polsce. Mowa m.in. o zabójstwie Madzi z Sosnowca, czy też sprawie producenta filmowego Piotra Woźniaka-Staraka.

Na potwierdzenie swoich słów profeta prezentował oficjalne dokumenty i pisemne podziękowania. W 2015 roku Komenda Główna Polski w odpowiedzi na pismo funkcjonariusza Krzysztofa Janoszki przyznała, że służby z województw opolskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego korzystały z pomocy Krzysztofa Jackowskiego.

