Funkcjonariusze z Komendy Policji w Nowym Dworze Gdańskim otrzymali zgłoszenie o wypadku w niedzielę przed godz. 10. Doszło do niego na drodze nr 7 w pobliżu miejscowości Dworek. Jadący tą trasą dostawczy bus zderzył się czołowo z samochodem osobowym. Jak się okazało, 41-letni kierowca furgonetki miał we krwi trzy promile alkoholu. Kobieta z drugiego pojazdu w ciężkim stanie trafiła do szpitala.