Udawanie, że nic się nie zdarzyło oznacza tyle, że Rosjanie dostali sygnał, że mogą sobie z Polską pozwolić na wiele więcej niż do tej pory - mówił Bronisław Komorowski, były prezydent RP.

Zdaniem gościa programu "Prezydenci i Premierzy" w kontekście afery wywołanej rakietą, która odnaleziona została w lesie pod Bydgoszczą, należy zastanowić się, jak podejmowane przez rządzących decyzje będą odbierane m.in. w Moskwie.

Według Bronisława Komorowskiego, na Kreml wysłany został jasny sygnał, że polski system ochrony przeciwlotniczej nie działa, podobnie jak spełnianie procedur bezpieczeństwa.

- Według mnie Rosjanie wiedzą w tej chwili, że nie mamy systemu rozpoznania, systemu obrony przed tego rodzaju systemami. Wiedzą, że procedury zostały zlekceważone - podkreślił.

ZOBACZ: Rakieta pod Bydgoszczą. Generał broni Tomasz Piotrowski reaguje po konferencji MON

- Udawanie, że nic się nie zdarzyło oznacza tyle, że Rosjanie dostali sygnał, że mogą sobie z Polską pozwolić na wiele więcej niż do tej pory - dodał.

WIDEO: Był prezydent ostrzega przed słabością polskiej obrony przeciwlotniczej

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Brak reakcji politycznej i wojskowej

Brak decyzji o zestrzeleniu rakiety bądź przynajmniej pełnym zabezpieczeniu miejsca upadku, to według Bronisława Komorowskiego nie tylko kwestia Polski, ale także krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego.

- Rosja przetestowała polski system, on się kompletnie nie sprawdził. Nie tylko polski, NATO-wski również. To są pytania do NATO, bo decyzję o uruchomieniu procedury zestrzelenia takiego obiektu są podejmowane w ramach NATO w Niemczech - mówił.

- Strona Polska własnymi siłami nie mogłaby zareagować odpowiednio, bo nie ma czym - zauważył polityk.

ZOBACZ: Prezydent Duda na ćwiczeniach ANAKONDA-23. "Polska musi być bezpieczna"

Jak twierdzi były prezydent RP poważnym problemem są nie tylko kwestie czysto wojskowe, ale także działalność polityczna i brak odpowiedniej reakcji na incydent. Jest to kolejny sygnał wysłany do władz Federacji Rosyjskiej.

- Rosjanie widzą, że nie było żadnej reakcji w obszarze wojskowym i nie ma żadnej reakcji, przez tyle miesięcy, w obszarze czysto politycznym - stwierdził.

Wszystkie odcinki programu "Prezydenci i Premierzy" dostępne są TUTAJ.

WIDEO: Kłótnia w studiu. Psycholog: Kiedyś były rodziny katolickie i wisiał pasek Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mjo / map/ Polsatnews.pl