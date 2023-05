Generał broni Tomasz Piotrowski wydał oświadczenie dzień po konferencji ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka ws. rosyjskiej rakiety znalezionej w lesie pod Bydgoszczą. Szef MON przekazał w czwartek, że "Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP zaniechał obowiązków i nie poinformował go o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej".

Dowódca stwierdził w oświadczeniu, że zdecydował się zabrać głos, ponieważ "odebrał wiele telefonów" i "przeczytał wiele informacji" o " tzw. burzy medialnej, jaka zapanowała w przestrzeni".

- Od września 2018 roku, przyjmując obowiązki powiedziałem, że świadom jestem zagrożeń, niebezpieczeństw i nie ustanę nigdy w dbaniu o bezpieczeństwo naszego Narodu, naszego kraju, naszych obywateli. Od tamtego dnia, każdego dnia staram się wywiązywać ze swoich obowiązków - powiedział w oświadczeniu gen. Piotrowski.

Apel Dowódcy Operacyjnego: Apeluję abyśmy byli silni i skonsolidowani

- Mówię do państwa, bo chciałem zwrócić się z apelem o rozsądek, o to abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje, abyśmy byli rozsądni w tym co robimy, abyśmy bardzo ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi nie dawali pożywki, nie dawali się dzielić na grupy. Bo ten przeciwnik już tylko na to czeka. Apeluję do państwa, abyśmy byli silni i skonsolidowani. Abyśmy się nawzajem wspierali, aby nigdy więcej nie dochodziło do sytuacji, które pomagają przeciwnikowi, a szkodzą nam - powiedział.

Dowódca zapewnił, że ma "wiedzę i świadomość" tego, że w Polsce "jest kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, którzy wstając rano, patrząc w lustro pytają się czy zrobili wystarczająco dużo i czy zrobili wszystko dla bezpieczeństwa państwa i którzy każdego dnia starają się być coraz doskonalsi, coraz lepsi, żeby zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo, by Polska byłą bezpieczniejsza i stabilniejsza".

Dodał, że wierzy, że Polska to państwo "silne i sprawiedliwe".

- Wierzę też głęboko we wszystkich Polaków, że jesteśmy w tej chwili w stanie pokazać przy nadchodzącym zagrożeniu ze wschodu, że jesteśmy świadomi, że żyjemy w kraju demokratycznym, że wiemy co to jest wymiar sprawiedliwości i nie ulegniemy złym emocjom. Bardzo serdecznie za to dziękuję - podkreślił.

Więcej informacji wkrótce

WIDEO: Niemcy: Wiadukt na autostradzie wysadzony w powietrze Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/polsatnews.pl