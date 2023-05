Mariusz Błaszczak powinien podać się do dymisji - powiedział wiceprzewodniczący PO Cezary Tomczyk w "Graffiti". Polityk odniósł się w tych słowach do sprawy szczątków pocisku znalezionych pod Bydgoszczą. - Sytuacja jest bardzo poważna - stwierdził.

- Sytuacja jest bardzo poważna - stwierdził Tomczyk odnosząc się do szczątków rakiety znalezionych pod koniec kwietnia. Przypomniał, że "w grudnia Ch-55 zdolna do przenoszenia ładunków jądrowych wylądowała pod Bydgoszczą i leżała tam pięć miesięcy przez nikogo niepokojona".

- Jeżeli okazałoby się, że minister obrony narodowej jest za tę sytuacje odpowiedzialny, za to że przez pięć miesięcy nic w tej sprawie się nie wydarzyło, za to, że ta rakieta nie była poszukiwana, to powinien podać się do dymisji - stwierdził wiceprzewodniczący PO.

Tomczyk przytoczył słowa szefa Sztabu Generalnego, który powiedział, że poinformował o sytuacja swoich przełożonych. - Przełożonym szefa sztabu jest minister obrony narodowej - powiedział.

- To wygląda jakby Błaszczak chciał z siebie zmyć winę. On się zachowuje jak tchórz - ocenił Tomczyk i dodał, że nie sadzi, aby w tej sprawie szef sztabu mógł mijać się z prawdą.

- On się absolutnie boi dymisji, dlatego postanowił znaleźć kozła ofiarnego w postaci Wojska Polskiego - stwierdził.

Polityk zadeklarował, że "my tę sprawę wyjaśnimy do końca ii jako Komisja Obrony Narodowej, i w przyszłości (jako PO - red.), żeby dokładnie wiedzieć, kto kiedy się dowiedział".

Odniósł się też do wypowiedzi szefa rządu w tej sprawie. - Premier Mateusz Morawiecki dowiedział się o tym dopiero w kwietniu, czyli polskie państwo przez pięć miesięcy dopuściło do tego, żeby ta rakieta nie dość, że tam leżała, to w dodatku nie podjęło żadnych działań w tym zakresie, mimo, że za rubieżą RP trwa wojna - powiedział Tomczyk.

Jego zdaniem szef MON wiedział od początku o całej sprawie, ale nie poinformował swojego szefa czyli premiera.

Tomczyk zapowiedział, że w piątek o godz. 10:45 odbędzie się konferencja prasowa. PO poinformuje na niej o złożeniu do prokuratury zawiadomienia w sprawie Mariusza Błaszczaka. - Dotyczy ono niedopełnienia obowiązków przez ministra obrony narodowej- powiedział. Zarzuty mają dotyczyć niepoinformowania premiera o całej sytuacji oraz nie podjęcie działań w kierunku odnalezienia obiektu.

- Czy zwierzchnik sił zbrojnych, prezydent Andrzej Duda wiedział o całej sytuacji? - pytał Tomczyk, dodając, że i tę kwestię należy wyjaśnić.

ap/pgo/polsatnews.pl