Mariusz Błaszczak poinformował, że w grudniu Wojsko Polskie wiedziało o obiekcie w polskiej przestrzeni powietrznej, który może być rakietą. Zapewnił, że działania Centrum Operacji Powietrznych były prawidłowe. Dodał jednak, że dowódca operacyjny zaniechał swoich obowiązków i nie poinformował go o sprawie.

W środę Polsat News nieoficjalnie informował, że rakieta, która spadła pod Bydgoszczą, to rosyjski pocisk manewrujący Ch-55. Obiekt został znaleziony w lesie pod koniec kwietnia, rakieta spadła tam prawdopodobnie w grudniu.

W czwartek szef MON przekazał, że zlecił kontrolę ws. doniesień o tajemniczym obiekcie. - Ustalono, że 16 grudnia podległe dowódcy operacyjnemu Centrum Operacji Powietrznych otrzymało od ukraińskiej strony informację o zbliżającym się w stronę polskiej przestrzeni powietrznej obiekcie, który może być rakietą - przekazał Błaszczak w oświadczeniu.

Zapewnił, że wojsko nawiązało współpracę ze stroną ukraińską i amerykańską i właściwie uruchomiono procedury współpracy sojuszniczej. Środki dyżurne Wojska Polskiego pracowały w trybie podwyższonej gotowości bojowej, a w powietrzu pracowały samoloty Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej i US Air Force.

Minister przekazał też, że obiekt był odnotowany przez naziemne stacje radiolokacyjne w Polsce.

Dowódca operacyjny zaniechał swoich obowiązków

- Działania Centrum Operacji Powietrznych były prawidłowe - zaznaczył Błaszczak. COP poinformowało w meldunku przełożonego - dowódcę operacyjnego o niezidentyfikowanym obiekcie, który pojawił się nad Polską.

- Zgodnie z ustaleniami kontroli, dowódca operacyjny zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków, nie informując mnie o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej ani nie informując Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i innych przewidzianych w procedurach służb - mówił minister podczas oświadczenia.

Błaszczak powiedział, że sprawozdaniu dowództwa operacyjnego z 16 grudnia nie ma informacji, że odnotowano obecność podejrzanego obiektu. Wicepremier podkreślił, że taka informacja nie była prawdziwa.

Co więcej, polityk oświadczył, że kontrola wykazała zaniechania dowódcy operacyjnego w zakresie poszukiwań obiektu, który pojawił się nad Polską. - Na miejsce wysłano jedynie patrol policji, a poszukiwania za pomocą śmigłowca przeprowadzono dopiero w dniu 19 grudnia. Do poszukiwań nie włączono żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej - mówił dalej. Później wojsko zaniechało poszukiwań.

Błaszczak: Dementuję, że nie zleciłem poszukiwań

- Stanowczo dementuję informacje, które pojawiły się w mediach, że odmówiłem zlecenia poszukiwania obiektu oraz skierowania na miejsce dodatkowych żołnierzy WOT - podkreślał wicepremier.

- Po pierwsze, taka prośba nigdy nie została do mnie skierowana. Gdyby tak było, oczywiście wyraziłbym zgodę - zapewnił. - Po drugie dowódca operacyjny zgodnie z obowiązującymi w Wojsku Polskim procedurami, jest zobowiązany do samodzielnego uruchamiania takiego poszukiwania, co niejednokrotnie było przez niego realizowane - dodał Błaszczak.

Będzie dymisja dowódcy operacyjnego?

Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych od 2018 roku jest generał Tomasz Piotrowski. Błaszczak zaznaczył, że ustalenia zleconej przez niego kontroli przekaże prezydentowi i premierowi.

- Informuję, że ewentualne decyzje personalne lub dyscyplinarne zostaną podjęte po konsultacji z Prezydentem RP - zwierzchnikiem Sił Zbrojnych - powiedział Mariusz Błaszczak.

